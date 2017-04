Kommentar: Geht runter vom Schlauch

Ach, Sie haben auf dem Schlauch gestanden und im Internet deshalb noch nicht für die Mühlheimer Jugendfeuerwehr abgestimmt. Von Marcus Reinsch

Dann aber schnell jetzt; inneres Blaulicht an und im Internet dafür sorgen, dass die nächste Generation der gerade mit vier neuen Fahrzeugen beglückten Lebensretter auch ein Stück vom Kuchen bekommt. Sie tritt mit ihrem in der Tat so einzigartigen wie lohnenden Projekt „Do it yourself – Elternabend mal anders“ in der Kategorie Mitgliedergewinnung und -werbung beim Wettbewerb „Goldenes Sammelstück“ des Feuerwehrmagazins an. Das ist so eine Art Bravo des Rettungswesens. Im Finale sind die Mühlheimer schon. Aber das reicht noch nicht, um den ausgelobten Geldpreis zu gewinnen. Wer bis Ende des Monats noch per Klick ein guter Mensch werden will – hier ist es möglich: feuerwehrmagazin. de/goldenes-sammelstueck-jungendfeuerwehr.

