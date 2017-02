Konzert und Krimi zum Wahlkampf

Mühlheim - Bürgermeister-Wahlkampf in Mühlheim ist nicht Klinkenputzen alleine. Es geht auch kreativer.

Die Mühlheimer Jusos begrüßen Bürgermeister Daniel Tybussek an diesem Samstag, 4. März, zu ihrem Konzert „Make Mühlheim Rage Again“. Beginn ist um 20 Uhr bei der Awo (Fährenstraße 2). Die Party vereint eine „Live-Musik Show mit einem einzigartigen Musikangebot“ mit einer „Hammer-Atmosphäre“ und einem „Bier-Pong-Turnier“, bei dem auch Tybussek und Stadtverordnetenvorsteher Harald Winter am Start sind. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.

Erste Stadträtin Gudrun Monat, die Amtsinhaber Tybussek bei der Bürgermeisterwahl am 12. März herausfordert, verspricht „mehr Spannung“. Die mit ihr befreundete Krimi-Autorin Connie Roters will Monats Anlauf per Kurzkrimi mit Lokalkolorit unterstützen. Der Mühlheim-Krimi „Der König vom Markwald“ steht ab sofort auf der Internetseite gudrun-monat.de im pdf-Format zum Herunterladen bereit. Die Kandidatin freut’s. „Nur so viel sei verraten: Er hat nichts mit der Bürgermeisterwahl zu tun“, sagt sie.

Connie Roters hat bereits mehrere Kurzgeschichten und zwei Kriminalromane um Hauptkommissar Breschnow geschrieben. Ein dritter Band wird in diesem Jahr veröffentlicht. Weitere Informationen zu der in Berlin lebenden Autorin sind auf connie-roters.de in Erfahrung zu bringen. (mcr)

