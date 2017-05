Kriminalstatistik: Positives Rekordtief

Mühlheim - Die erfassten Fälle in Mühlheims Kriminalstatistik liegen, gemessen an den vergangenen zehn Jahren, auf einem Tiefstwert. Gestiegen sind die Zahlen in einzelnen Kategorien dennoch. Von Christian Wachter

Der Papierstapel mit den vielen Tabellen, Zahlen und Grafiken lässt Jürgen Hampel, Erster Polizeihauptkommissar in der Mühlenstadt, zufrieden dreinblicken. In keinem anderen der vergangenen zehn Jahre wurden in Mühlheims Kriminalstatistik so wenige Fälle erfasst wie 2016. 1214 waren es, das sind 145 weniger als noch im Jahr zuvor. Außerdem stieg die Aufklärungsquote von knapp 47 auf über 54 Prozent. Auch die sogenannte Häufigkeitszahl – die registrierten Fälle errechnet auf 100.000 Einwohner – kann sich sehen lassen. Sie liegt bei 4310, ebenfalls der Tiefstwert. Dementsprechend gibt es auch bei den einzelnen Fallgruppen Spitzenwerte. Bei der relativ weit gefassten Rubrik Straßenkriminalität gab es 366 statt der 420 Fälle im Vorjahr.

Nicht in jeder Delikt-Kategorie gibt es allerdings fallende Zahlen. So sind Betrugsfälle um knapp 19 Prozent gestiegen, allerdings auch mit einer Aufklärungsquote von über 90 Prozent. „Das läuft inzwischen auch immer mehr übers Internet, da wird zum Beispiel bestellt und nicht bezahlt – die einfachen Dinge eben“, sagt Hampel. Daneben gebe es etwa mit dem Enkeltrick zahlreiche Versuche, an ältere Menschen heranzutreten, Dabei werde längst nicht immer beim ersten Anruf gleich Geld gefordert, fügt er hinzu. „Ein wesentlicher Bestandteil unserer präventiven Arbeit sind da auch die Sicherheitsberater für Senioren“, lobt Hampel das Engagement von Magistratsmitglied Dieter Dickmann und seinem ehemaligen Kollegen Siegfried Fröhlich.

Leicht gestiegen sind die Rohheitsdelikte, von 122 auf 129 Fälle. Meist handle es sich dabei um einfache und gefährliche Körperverletzungen, erläutert Hampel und meint dabei eine erhöhte Bereitschaft der Bürger registriert zu haben, derlei auch zur Anzeige zu bringen. Die Unterkategorie Raub zumindest verzeichnet statt der zwölf Fälle im Jahr 2015 bloß noch vier.

Was die Sachbeschädigungen angeht, so ist die Zahl von 162 auf 142 gesunken, in mehr als der Hälfte der Fälle waren Autos das Ziel der Täter. Es sei wichtig, sagt Hampel, dass sich die Bürger auch mit kleinen Hinweisen melden, sollten sie etwas beobachten. Eine Gruppe „leichtsinniger Jugendlicher“, die an vielen Objekten mit Graffiti gesprüht hatte, konnte beispielsweise dingfest gemacht werden. Laut dem Beamten waren sie bemüht, den Schaden selbst wieder gutzumachen.

Dass es mit 93 Rauschgiftdelikten gleich 35 Prozent weniger waren als im Jahr zuvor, bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass im gleichen Maß weniger Drogen im Umlauf sind. „Solche Schwankungen sind nicht ungewöhnlich, da wir einen relativ hohen Durchlauf an jungen Kollegen haben, bei denen immer wieder ein richtiger Experte dabei ist.“

Auch die Zahlen für die Diebstähle unter erschwerten Umständen wirken erst einmal sehr positiv – 338 Fälle statt der 387 im Jahr 2015. Noch nicht erfasst ist dabei allerdings die Einbruchsserie, die in der Kita Regenbogeninsel von St. Lucia in Lämmerspiel einen unrühmlichen Höhepunkt fand. Die Täter fluteten das Gebäude und verursachten einen Schaden in sechsstelliger Höhe. Da die Serie bis ins aktuelle Jahr hineinreicht, sind diese Fälle noch nicht erfasst. Wie Hampel verrät, sitzen inzwischen aber mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Generell, sagt Hampel, müsse man sich bei Diebstählen auch wegen der überregional wirkenden Banden immer wieder neu aufstellen. Ausruhen will er sich auf den Zahlen nicht. „Wir sind zufrieden, müssen aber jeden Tag schauen, wie es um die Lage vor Ort bestellt ist.“ Ein wichtiger Ansatz dabei bliebe die Präventionsarbeit. „Aber da sind wir gut vernetzt, etwa mit der Stadt oder der Freiwilligenpolizei und wir setzen auch selbst Akzente.“