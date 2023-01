Kunst in verschiedensten Facetten

Ein Vierteljahrhundert ist ins Land gegangen, seit Mühlheims beliebteste Adresse ihre Pforten öffnete. Jetzt feierten Gastro-Team der Main-Schwein GmbH und der Verein Eigen-Art mit zahlreichen (Stamm-)Gästen das 25. Jubiläum. Thorsten Bauch, damals im Vorstand des Kulturvereins, plauderte zusammen mit Yannic Bill von der aktuellen Geschäftsführung über alte Zeiten.

Mühlheim – „Wir haben zu sechst neben dem heutigen Notausgang mit den Nasen an den Scheiben geklebt“, weiß Bauch noch ganz genau. Zuvor sind sie über einen niedergetrampelten Zaun geklettert, Simon und Marc Goss, Lutz Gödelmann sowie Matthias Spahn und Klaus Schmitt, besser als Duo Ohrenschmaus bekannt. Sie waren schon mit ihrem eigenen Musical „König Henninger“ durch die Region getourt, mussten immer wieder das Stück anpassen, die Bühnen gestalten und die Technik einrichten. „Wie schön wäre es da, einen eigenen Laden zu haben, in dem auch andere Künstlerinnen und Künstler auftreten können.“

Sie hatten also den Vermieter angerufen. „Hans-Günter Zach hatte sich alles angehört, fand die Idee interessant“, erzählte Bauch. Der Besitzer beriet sich später mit dem damaligen Bürgermeister Karl-Christian Schelzke (SPD), der wohl „was Nettes über uns gesagt hat“. Per Handschlag wurde die Nutzung als Kulturhalle besiegelt, der Vertrag kam später. „Er hätte die Immobilie einfacher vermieten können“, würdigte Bauch, Schrauber und Reifenhändler standen parat.

Ab Herbst 1997 haben sie in der Halle gewerkelt. „Ich habe jede einzelne weiße Deckenplatte blau lackiert“, betonte Bauch. Beim Fußboden halfen ihnen Gewerkschafter aus dem Berufsförderungswerk, das in der jetzigen Montessori-Schule beheimatet war. „Wir hatten viele Unterstützer, die uns Stühle und Tische überließen.“ Die roten Sitzgelegenheiten stammten aus dem Luxor und seien „stabiler als alles, was danach gekauft wurde“. Die abgewinkelte Theke hatte Chris Nakew aus seiner Kneipe rausgeworfen – sie hat sich im Schanz bis heute als sehr praktisch erwiesen.

Behörden legten ihnen einen Stein nach dem anderen in den Weg, „immer wollte einer noch was testen oder etwas unterschrieben haben“. Wertvolle Förderer waren da Manfred Spahn, Direktor der Sparkasse, und dessen Ehefrau Doris, die in der Hausverwaltung und Buchhaltung tätig war, sowie der Jurist Heinz Goss. Von 10 000 Mark erstanden die jungen Leute eine gebrauchte Tonanlage, aus der Frankfurter Oper haben sie den roten Samtvorhang geschnorrt, im Capitol hieß es, „guckt emol, was da rumliegt“. So haben sie Stück für Stück die Kneipe eingerichtet.

Sie haben „Asterix auf hessisch“ aufgeführt und holen regelmäßig Promis auf die Bühne. Vince Ebert absolvierte in der Carl-Zeiss-Straße einen seiner ersten Auftritte. „Wir haben unglaubliche Partys, Hochzeiten, Jubiläen und Bands gefeiert. Wir danken dem Ehepaar Erika und Hans-Günter Zach, das zuletzt neue Fenster, Heizungsanlage, Lüftung und Pflaster finanziert hat“, würdigte Bauch. Geschäftsführer Bill bestritt im Schanz seine ersten Gehversuche im Arbeitsleben. Für die neue Generation gewann Matthias Spahn 2017 auch Andi Jung als zweiten Geschäftsführer und Chefkoch Tobi Schmidt. Michael Bill übernahm 2018 den Vereinsvorsitz. Während Corona verspürten die Macher einen „extremen Rückhalt aus Mühlheim und darüber hinaus“, würdigte Bill, Vermieter Zach erließ ihnen vorübergehend die Miete, „eine der größten Gesten, die wir je erfahren haben“.

Den Betrieb haben sie durch Ehrenamtliche und Kurzarbeit gerettet, „Eltern mit viel Zeit“ packten mit an. Von gemeinsamen Anfängen und gegenseitiger Hilfe berichtete Christian Felix Frost, Vorsitzender der Artificial Family. Ex-Rathauschef Schelzke stellte das Schanz als „Vision einer aktiven Bürgergesellschaft“ heraus. „Menschen mit Mut, die durchhalten“, braucht es für dieses Projekt, hob Stadtverordnetenvorsteherin Gudrun Monat (Grüne) hervor. Zu den neuen Formaten zählt laut Yannic Bill Stagetime – jeden ersten Donnerstag im Monat steht die Bühne offen für Kunst in den verschiedensten Facetten. (Michael Prochnow)

