Von wegen nichts vorbereitet

Von: Michael Prochnow

Grüßen das närrische Volk: die Regenten Prinzessin Mandy II. und Prinz Holger I. © Michael Prochnow

„Seid ihr verrückt, was soll das hier sein, was macht ihr?“ Ein bisschen verrückt darfs in Lämmerspiel sein – sowieso Anfang des Jahres. „Sieht aus wie die LOV-Gala“, vermutet Ewald Renner von der Gemeinschaft der Lämmerspieler Ortsvereine, klingt so und riecht auch so. „Ich dachte, die fällt aus!“, gibt sich der Moderator ganz verwundert. Tut sie aber nicht, nach drei Jahren gibt es endlich wieder einen Abend mit Ehrungen von engagierten Vereinsleuten und der Inthronisierung des Prinzenpaars. Dass Hundesportler Renner mit einem dick umwickelten Arm vom Schutzdienst „gar nichts vorbereitet“ haben will, glaubt freilich niemand in der Halle der TSV.

Mühlheim – Und da bewegt sich auch schon der schwere Vorhang und gibt den Blick auf die spärlich beleuchtete Bühne frei. Sie ist komplett erfüllt vom mächtigen Blasorchester des Musikvereins Dietesheim. Unter Leitung von Frank Winkler spielen mehr als 40 Musikerinnen und Musiker auf, eröffnen das Treffen mit martialischen Klängen, laut und beängstigend, schwenken mit einem Stück von Johann Strauß über zu festlichen Melodien.

Ganz ungewöhnlich, aber immer wieder von kräftigem Applaus und Rufen begleitet bieten die Talente aus der Nachbarschaft einen wahrlich schwungvollen Auftakt. Im einstündigen Konzert folgen der Partysound von James Last und ein Udo-Jürgens-Medley, das die heitere Gesellschaft im Saal zur Zugabe-Forderung hinreißt. Die hat das Orchester mit Hits von Les Humphries und dem Radetzky-Marsch parat.

Empfänger des Jahresordens der Föderation Europäischer Narren: Wilfried Sperlich (von rechts), Repräsentant Hessen Mitte, überreicht Auszeichnungen an Daniel Lange, Melina Schaupp und Sitzungspräsident Alex Franz. © Prochnow, Michael

Erst danach werden die LOV-Orden verliehen. Volker Schäfer von den Schellennarren lobt ein Mitglied, das die Truppe dirigiere, ein Ass in „Organisation für Gottes Lohn“ sei, Ausflüge und Monatstreffen arrangiere: „Event-Managerin“ Sabine Kienzle. „Die Überraschung ist gelungen“, ihr Einsatz bereite ihr immer wieder Spaß, versicherte die Ausgezeichnete.

Moderator Renner rief die eifrige Helferin Barbara Reimer aus dem Lämmerspieler Carneval-Verein auf. Die Babsi stehe immer an Theke und Kuchenausgabe, koche beim Erntedankfest den Kaffee und backe Zucchini-Kuchen in Mengen. Beim Narrensprung kühle sie durstige Kehlen, betreue auch Sektbar und Weinstand und sei Mitgründerin des Lämmerspieler Weihnachtsmarktes.

Bärbel Engelbrecht ist die Geschäftsführerin des LCV und ehrt Daniel Fuchs. Seit vielen Jahren ist der Techniker für Licht und Ton zuständig, „verzückt das Publikum mit großartigen Effekten und gibt guten Rat“, hieß es in der Laudatio.

Auszeichnung für verdiente Ehrenamtler: Den Jahresorden der Lämmerspieler Ortsvereine erhalten Sabine Kienzle (von links) von den Schellennarren, Daniel Fuchs und Barbara Reimer vom LCV. © Prochnow, Michael

Von der Föderation Europäischer Narren (FEN) überreichte Wilfried Sperlich, Repräsentant für Hessen Mitte, den Jahresorden von 2021 und ‘22 an Melina Schaupp, die in Garde Showtanz und Muntermacher auftritt, Sitzungspräsident Alex Franz und Hofmarschall Daniel Lange vom Männerballett. Tänzerin Alina Häberlein konnte nicht dabei sein.

Ewald Renner mimte mit Joe Becker die Blues Brothers, der Vize-Präsident der LCV-Sitzungen stellte mit Alex Franz die neuen Regenten vor, Holger I. und Mandy I., die auch die Zeitung noch präsentiert. (von Michael Prochnow)