Lichternacht in Mühlheim findet bei Jung und Alt großen Zuspruch

Angebot füe alle Generationen

+ © m Warmer Kerzenschein erhellt die Bahnhofsstraße: Rund ein Dutzend Gewerbetreibende öffnen während der 15. Lichternacht die Türen ihrer Geschäfte. © m

Chili con Carne, griechische Fleischbällchensuppe mit Zitronen-Ei-Soße oder die vegane und glutenfreie Kürbissuppe? Die Mühlheimer haben Hunger und suchen nach den Jahren der Entbehrungen vor allem Bekannte, Nachbarn sowie Freunde – und Geselligkeit. Die bot am Samstagabend die 15. Lichternacht.

Mühlheim - Gut ein Dutzend Geschäftsleute im verkehrsberuhigten Teil der Bahnhofstraße haben mit gastfreundlichen Aktionen zu Bummel und Besuch eingeladen. Und die Mühlenstädter griffen diese Gelegenheit dankbar auf, trotzten Dunkelheit, Nässe und Nebel – das Unterfangen der Gemeinschaft Mühlheimer Fachgeschäfte (GMF) darf als voller Erfolg verbucht werden.

Freilich, Essen und Trinken steht auch beim Lichterfest ganz oben auf der Liste der Begehrlichkeiten. Doch auch der Optiker fand sein Publikum, glänzt mit einer kreativen Dekoration, die auch Nicht-Brillenträger zu scharfen Einblicken verleitete. Der üppig ausgestattete Teeladen lockt mit Geschenkideen, das Fotostudio bietet Bilderrahmen und die Damenwelt stöbert im Fachgeschäft für Wäsche und Mode.

Die höchste Kundenfrequenz verbucht an diesem Abend aber wohl der Buchladen sowie das Eiscafé daneben. Ersterer hält Geschenkideen für fast jede Leseratte bereit und öffnet den Besucherinnen und Besuchern das Tor in ferne Welten. Wahre Bücherfreunde halten sich lange zwischen den Regalen und Tischen auf, stöbern in Krimis oder Kinderliteratur. Noch mehr Menschen versammeln sich vor dem Schaufenster, dort stehen nämlich zwei begnadete Jazz-Musiker und fesseln die Passanten mit Gebläse und Gesang.

Auffällig: Das Angebot findet bei Menschen aller Generationen Anklang. Viele Familien mit kleinen Kindern tummeln sich zwischen dem Duft von Bratwurst, Döner und Waffeln. Das Gebäck haben die sieben Enkelkinder von Obst- und Gemüsehändlerin Georgia Kosta zubereitet, die ihrerseits die Suppen „mit viel Liebe“ gekocht hat – begehrte Spezialitäten für Stammkunden und staunende Neubürger.

Eine sehr angenehme und kunstvolle Atmosphäre schaffen die Blumenhändlerin gegenüber, dort sind die Kerzen und Laternen in ein romantisches Arrangement mit Blumen und Topfpflanzen eingebunden. Nächste Station: Kaffeewagen. Die heißen Leckereien aus Bohnen lassen bei nasskalter Witterung schnell Schlangen vor dem Citroen entstehen.

Und auch am Reisen sind die Mühlheimer wieder interessiert, vor allem Kreuzfahrten sind gefragt, verrät Gaby Kolinko, die auch nach dem Inhaber-Wechsel im „Holiday“ arbeitet. Ein trauriges Bild gab allein Terra Madre, an dem eine Schiefertafel noch „Lecker Kaffee & Kuchen“ anpreist. Doch das Cafe des Unverpackt-Ladens wurde durch ein Feuer verrußt und fehlte auf der vergnügten Lichter-Route. (Von Michael Prochnow)