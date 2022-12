Loch in Turnhalle der Sport-Union verdirbt Silvesterfeier

Von: Michael Prochnow

Vize-Vorsitzender Jürgen Althaus zeigt auf die Außenhaut, die auf Verformungen am Dachgebälk der Sport-Union-Turnhalle hinweist. Ein Loch verhindert ein Neujahrskonzert. © Michael Prochnow

Zum Glück steht der Vereinsbetrieb gerade still. Nicht auszudenken, wenn Putz oder gar Teile der Gitterkonstruktion auf die Tanzpaare herabgefallen wären. So waren es die Wirtsleute des Restaurants Siebenmühlen und Putzhilfen, die das Malheur zuerst entdeckten: In der Decke der Turnhalle der Sport-Union Mühlheim (SUM) klafft ein Loch, etwa 50 Zentimeter lang und nicht ganz so breit. Auf das Parkett darunter fiel Mörtel, und Regenwasser sammelte sich.

Mühlheim – Vorstandsmitglieder begutachteten den Schaden zusammen mit einem Dachdeckermeister. Die Pächter der Gaststätte wollten heute eine Silvester-Fete im Saal veranstalten. Die haben sie abgesagt, so wie auch die Abteilungsleitung des Blasorchesters das traditionelle Neujahrskonzert gestrichen hat. „Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher geht vor“, heißt es.

„Vielleicht hält’s“, mutmaßt Stefan Haus, Vorsitzender der SUM, nachdem der Handwerker auf den Dachstuhl geklettert ist. Von außen dichtet er die Verkleidung mit Polymerbitumen und Polyestervlies ab. „Aber für die nächsten Tage ist wieder Regen angesagt, und niemand weiß, ob die Improvisation hält. Und zwei Stunden vorher können wir kein Konzert absagen“, wirbt Haus um Verständnis.

Das Häufchen aus Verkleidung, Putz und kleinen Steinen ist längst beseitigt. Doch Haarrisse und Blasen an der Deckentapete lassen nichts Gutes vermuten. Jürgen Althaus, stellvertretender Vorsitzender der Union, zeigt vom Parkplatz aus auf den First: Der hat sich an mehreren Stellen aufgewölbt, „das Gebälk arbeitet“, interpretieren die Männer.

Für dieses Problem gibt es bereits einen Lösungsweg. Nächste Woche begutachtet der Architekt des Vereins die Dachkonstruktion, dann sollen weitere Schritte eingeleitet werden. Einer wird sein, die Balken mit Drähten in ihre ursprüngliche Form zurückzuziehen, erläutert Althaus. Als Nächstes muss die Decke des etwa 100 Jahre alten Gebäudes wohl komplett erneuert werden.

Die SUM-Führung hat auch über einen weiteren Neubau nachgedacht. Er müsste nicht so hoch sein, bräuchte nicht zwingend eine Bühne, überlegt Haus. Und diese Version würde der aktuellen Energieeinsparverordnung genügen. Aber ein solches Projekt wäre wohl finanziell nicht zu stemmen, zumal noch die neue kleine Halle abbezahlt werden müsse, erklärt Althaus. Allerdings sei auch bei einer Dachsanierung mit einer sechsstelligen Summe zu rechnen.

Für diesen Kompromiss und gegen einen Abriss spreche, dass in den historischen Mauern an der Friedensstraße eine Menge Erinnerungen stecken.