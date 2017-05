Männliche Leiche treibt stundenlang im Main

Mühlheim - Stundenlang treibt gestern eine Leiche im Main bei Mühlheim. Die Identität des Mannes ist noch unklar, daher bittet die Polizei um Mithilfe.

Große Aufregung am Main in Mühlheim: Gestern Abend gegen 18.30 Uhr wurde im Fluss eine Leiche gefunden. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt, so dass die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet. Auf die Veröffentlichung eines Fotos der Leiche verzichten wir an dieser Stelle bewusst, ein Bild finden Sie aber auf der Homepage der Polizei. Der auf 60 bis 70 Jahre geschätzte Unbekannte wurde in der Nähe der Mühlheimer Mainfähre tot im Wasser treibend aufgefunden. Der Körper des Mannes wies keinerlei Spuren einer Gewalteinwirkung auf. Derzeit halten die Ermittler einen Suizid für möglich.

Da der Unbekannte, der zum Zeitpunkt des Auffindens schon einige Stunden im Wasser war, nur eine Boxershort trug, liegt als Todesursache auch ein Badeunfall im Bereich des Möglichen. Der etwa 70 Kilogramm schwere Tote hat braungraue Augen, eine schmale Gestalt und einen weiß-grauen Haarkranz. An seinem rechten Oberarm ist eine Tätowierung ähnlich einem springenden Rehbock zu erkennen. Hinweise zur Klärung der Identität des Toten nimmt die Polizei unter 069/8098-1234 entgegen. (dani)

Rubriklistenbild: © Archiv: Hübner