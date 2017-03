Mühlheim - Aus ziemlich jeder Disziplin lässt sich ein Wettkampf arragieren. Zum siebten Mal rief Mühlheims Karneval-Verein (MKV) in der Willy-Brandt-Halle zu seinem Possmanncup: Elf Mannschaften tanzen im Männerballett den Sieg aus. Von Stefan Mangold

Wenn heute geschminkte Mannen um Bockwurst anstehen, haben sie nicht die Tür von nebenan verwechselt, wo „Gerdas Kleine Weltbühne“ als herrlicher Travestietempel residiert. Und sowieso: Während heterosexuelle Kerle im klassischen Ballett als Minderheit gelten, dürften beim Männerballett die Hetero-Ballerinos die große Mehrheit bilden. Der Clou liegt im „so tun als ob“. Normalerweise flirten Jungs einander nie an, legen keinen Arm um des Kumpels Hüften. Aber hier schickt sich das durchaus. Die Trainer sind Trainerinnen. Sie treffen sich eine Stunde vor Beginn mit Lars Weigand und Daniela Boog. Mit dem Organisator und der Trainerin beim Mühlheimer Karneval-Verein wird die Reihenfolge der Auftritte ausgelost. Furcht und Hoffnung gestalten sich wie beim Eiskunstlauf. Jeder will erst nach möglichst vielen anderen auf die Bühne. Das Kalkül: Je später der Abend, desto entspannter vergibt die Jury die Punkte.

Deshalb reagiert Tim Hofmann auf den zweiten Startplatz seiner „Daumer Buwe“ nur gebremst euphorisch. Die Truppe aus Dauernheim in der Wetterau trägt den Beinamen „Buwe“. Hofmann erzählt, wie es 2003 mit dem Männerballett losging. Damals war es tatsächlich eine Buben-Gruppe. Tim war 13. Ein Männerballett bildet sich sicher eher in einem 1700-Einwohner-Ort wie Dauernheim als in der Anonymität der Großstadt. Von den neun Teenagern der Anfangsformation tanzen heute noch sechs „Daumer Buwe“ mit. Bei ihrem Auftritt jubiliert das weibliche Publikum. Die Jungs, die in Szenekutten einen Dissens zwischen Polizei und Rockern austanzen, sind jung, schlank und topp durchtrainiert.

Gänzlich kocht der Saal, als die Ballettriege der Katholischen Karnevalisten Mühlheim (KaKaM) ihre komplexe Astronauten-Show aufs Parkett legt. Es dürften vielfach die Töchter der gleichfalls ausgesprochen sportlichen Herren sein, die vor der Bühne Boygroup-Stimmung gerieren. Jurorin Alexandra Krämer sieht die KaKaM-Herren bis dahin knapp vor den „Daumer Buwe“. Bis zu 25 Punkte gibt es für die Kriterien Kreativität, Kostüm, Synchronität „und Spaßfaktor“. Krämer gehört jedoch selbst zur KaKaM, weshalb Daniela Moog nach dem Auftritt bei ihr keinen Zettel einsammeln darf.

Moog selbst trainiert das Männerballett der Mühlheimer Karnevalisten. Die verstehen es, sich als Putzfrauen im Nachkriegsstyle in die Herzen des Publikums zu feudeln. Außerdem glänzen sie als Kollektiv der Haarpracht entledigter Meister Propper. Punkte bekommen sie keine. Als Ausrichter dürfen sie am durch Stöffche-Hersteller Possmann gesponserten Cup nie teilnehmen. Das gilt sowieso für die weiblichen und gemischten Gruppen des MKV, die zwischendurch elegante Kontrapunkte setzen.

Der gewissenhafte Moderator Thomas Lauf kündigt als erste Gruppe im dritten Teil die Jungs vom „Karnevalverein Weiterstadt“ an. Die stehen erst kurz auf der Bühne, da nickt Alexander Krämer einer Jury-Kollegin anerkennend zu. Was die jungen Burschen im Erstsemester-Alter demonstrieren, wirkt selbst für Ahnungslose gekonnt. Drei Burschen fliegen synchron mit dem Blick nach oben Richtung Decke – und werden aufgefangen. Die Choreographie ist abwechslungsreich, die Musik mit Bedacht gewählt. „Die müssten eigentlich in eine eigene Wertungskategorie“, drückt Krämer am Rande aus, was jedem im Saal klar ist: Hier tanzt so was wie ein Genre-Bayern München. Logisch, dass Possmann-Verkaufsleiter Helmut Hüther und Bürgermeister Daniel Tybussek den Weiterstädtern den Siegerpokal überreichen.

Das Ballett der KaKaM gewinnt Bronze, die Narrenzunft Nieder-Weisel die Silbermedaille. Der Verdacht, der vordere Startplatz bremse die Punktesammlung, widerlegt sich nicht. Mit acht anderen Teams müssen sich die „Daumer Buwe“ Platz vier teilen. Beim Männerballett-Turnier jenseits der Kampagne zeigt sich, was Herren können, wenn man sie nur mal lässt.