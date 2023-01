Mehrere Messerstiche: Mann wird schwer verletzt in Keller gefunden

Von: Ronny Paul

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ist die Polizei aktuell in Mühlheim im Einsatz. (Symbolbild) © Lino Mirgeler / dpa

Ein Mann ist mit mehreren Stichwunden in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter oder der Täterin.

Mühlheim - Großeinsatz in Mühlheim: In einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Hausener Weg wurde Mittwochnacht gegen 0.30 Uhr ein 51-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden. Mehrere Anwohner hatte sich bei der Polizei gemeldet. Der Mann wurde mit seinen lebensgefährlichen Verwundungen in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Offenbach und die Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen wegen dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit an. (Ronny Paul)