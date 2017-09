Missbrauchsprozess: Großmutter und Mutter widersprechen sich

Mühlheim - Mit drei Zeugen ist vorm Schöffengericht der Prozess gegen einen Mann aus Mühlheim weitergegangen, der 2011 seine damals elfjährige Nichte sexuell genötigt haben soll. Mutter und Großmutter des nun volljährigen Mädchens sagen unterschiedlich aus. Von Stefan Mangold

Und eine Freundin kann oder will sich an nichts erinnern.

Der zweite Verhandlungstag des Prozesses gegen einen Mühlheimer, der vor sechs Jahren seine nun als Nebenklägerin auftretende Nichte missbraucht haben soll, bringt nicht die erhoffte Klarheit. Richter Manfred Beck ruft die Großmutter der heute 18-Jährigen als Zeugin auf. Denn in deren Wohnung sollen die meisten sexuellen Übergriffe des mittlerweile 29-jährigen Onkels passiert sein.

Beck macht die Frau darauf aufmerksam, dass der Richter am Landgericht Darmstadt, der ihren anderen Sohn wegen Vergewaltigung seiner Frau und schwerem sexuellen Missbrauch seiner Tochter bereits zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt hat, sie verdächtige, in der damaligen Verhandlung als Zeugin gelogen zu haben. Sie müsse heute also keine Aussage treffen, die sie selbst belastet. Doch die Frau erklärt, in Darmstadt genauso die Wahrheit gesagt zu haben, wie sie das jetzt in Offenbach vorhabe.

Von Übergriffen ihres Sohnes auf die Enkelin habe sie nichts bemerkt. Der Missbrauch wäre ohnehin unmöglich gewesen. Denn ihre Enkelin sei mittags immer bei ihr gewesen, „mein Sohn kam aber erst abends um acht von der Arbeit“.

Nach den Beschuldigungen ihrer Söhne vor drei Jahren habe sie Schwiegertochter und Enkelin sprechen wollen. Die seien jedoch nicht mehr ans Telefon gegangen. Die Schwiegertochter habe die Arbeitsstelle gewechselt, die Enkelin das Schulgebäude nicht verlassen, als sie einmal davor auf sie gewartet habe. Die Zeugin vermutet Rache als Motiv für Falschaussagen. Als ihr Sohn sich einmal habe trennen wollen, habe die Schwiegertochter gedroht, ihm das Leben zu vermasseln.

Verteidiger Heinz-Jürgen Borowsky spricht die Frau auf frühere Polizeiaussagen ihrer Enkelin an. Nach denen habe sie einmal gesehen, wie ihr Sohn auf der Anklagebank seine Nichte betatschte. Die Großmutter reagiert entrüstet. Niemals hätte sie das zugelassen. An einer anderen Stelle spricht sie davon, ihre Söhne generell schützen zu wollen.

Ausführlich erzählt die Mutter der Nebenklägerin, wie sie von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen ihres Schwagers an der Tochter erfahren habe. In einem Hotel habe ihr mittlerweile geschiedener Mann im Urlaub weinend davon erzählt, „um sein Gewissen zu erleichtern, sagte er“. Auf ihre Frage, warum er selbst seiner Tochter so etwas angetan habe, soll er eine Begründung geliefert haben, die bizarr anmutet: Er habe die Tochter bestrafen wollen, weil er gesehen habe, wie sie das Geschlecht seines Bruders im Mund gehabt hätte.

Später habe sie ihre Tochter darauf angesprochen. Die hätte das erst verneint, „aber ihre weinenden Augen sagten etwas anderes“. Schließlich habe die Tochter das Geständnis des Vaters bestätigt. Sie selbst habe von Übergriffen des Onkels nie etwas mitbekommen. Details habe die Tochter bis heute nicht erzählt. Damals habe sie zugesehen, mit den beiden Kindern ins Frauenhaus zu gelangen, „so lange habe ich zu Hause stillgehalten.“ Ihr Mann habe gedroht, sich und die Familie umzubringen.

Anschließend fragt Richter Beck eine Freundin der Nebenklägerin. Sie soll damals einiges erfahren haben, kann oder will sich nun aber „nicht erinnern“. Anwalt Jürgen Borowsky stimmt das skeptisch, „wenn Sie als damals 13-Jährige so was von der Freundin erzählt bekommen, brennt sich das doch fürs Leben ein“.

Ihm werde „die lokale Amnesie hier langsam zu viel“, bemerkt Borowsky mit Blick auf die Vernehmung der Nebenklägerin, die bei manchen Fragen von Erinnerungslücken spricht. Er beantragt ein Gutachten, das deren Glaubwürdigkeit prüfen soll.

Richter Beck und die Schöffen werden bis zum nächsten Termin darüber befinden. Dann will der inhaftierte Vater der Nebenklägerin im Beisein seines Anwalts auch das schon zu Beginn angekündigte Filmdokument vorlegen, das die Unschuld seines Bruders beweise.

