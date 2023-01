Unterrichtsbeginn in neuer Mühlheimer Grundschule: Montag geht’s los

Von: Jan Lucas Frenger

Teilen

Voll ausgestattet: Der Raum der Klasse 3a ist bereit für den Unterricht. © Häsler, Axel

Am kommenden Montag nach den Weihnachtsferien kehren die Rote-Warte-Schüler endlich zurück in die Birkenwaldstraße und werden erstmals im hochmodernen Neubau unterrichtet.

Mühlheim – Noch herrscht Stille in den Klassenzimmern der Rote-Warte-Grundschule (RWS), Flure und Pausenhof sind wie leer gefegt – das wird sich schon bald ändern. Ab kommendem Montag soll das neue Gebäude in der Birkenwaldstraße endlich mit Leben gefüllt werden, und das nach mehr als drei Jahren des intensiven Bauens und Planens. „Die RWS nimmt trotz aller Probleme nach den Ferien den Unterrichtsbetrieb im Neubau auf“, bestätigt Ursula Luh, Sprecherin des schulbetreibenden Kreises Offenbach.

Während der Innenbereich des hochmodernen Schulgebäudes mit Mensa, Bibliothek und vier neuen Klassenzimmern bereits fertiggestellt sei, müssten im Außenbereich noch letzte Handgriffe erledigt werden. „Die Außenanlagen werden erst in den Osterferien fertig, da diese Arbeiten nicht bei laufendem Schulbetrieb ausgeführt werden können“, erläutert Luh. Bis dahin greife die Schule auf entsprechende Provisorien zurück.

Den Umzug haben RWS und die gleichnamige angedockte Schulkindbetreuung bereits vor den Weihnachtsferien vollzogen. Am Montag dann kehren die rund 140 Schülerinnen und Schüler, die im Exil auf dem Werksgelände der Firma Manroland in der Borsigstraße für die Dauer der Bauarbeiten unterrichtet wurden, auf das rund 2 000 Quadratmeter große Areal in der Birkenwaldstraße zurück.

Bei den Verantwortlichen des Kreises und der Stadt Mühlheim, die seit Anfang 2020 die Trägerschaft für die Schulkindbetreuung der RWS übernommen hat, dürfte das zur Erleichterung beitragen – denn das Projekt hatte in den vergangenen Jahren häufiger für Aufsehen gesorgt. So konnte beispielsweise der ursprüngliche Bauzeitplan nicht eingehalten werden, da es während der Arbeiten immer wieder zu Verzögerungen gekommen war (wir berichteten).

In wenigen Tagen beginnt für die knapp 140 Schülerinnen und Schüler der Rote-Warte-Grundschule endlich der Unterricht im neuen, hochmodernen Gebäude. © häsler

Der Kreis Offenbach sieht dafür gleich mehrere Faktoren verantwortlich. „Es gab immer wieder Lieferengpässe und Ausfallzeiten des Personals zu beklagen, was inzwischen fast schon Alltag bei solchen Projekten ist.“ Darüber hinaus sei es zudem zu Auseinandersetzungen mit einer der Baufirmen gekommen, weshalb noch im Juli vergangenen Jahres eines der Gewerke komplett neu vergeben werden musste. „Dadurch kommen natürlich die eng getakteten Zeitpläne durcheinander“, sagt Luh. Ursprünglich sollten die Kinder der RWS den Neubau schon zu Beginn des Schuljahres 2022/23 beziehen, doch aufgrund der zahlreichen Probleme hatte sich auch der Umzug immer weiter hinausgezögert.

Nun scheint die Odyssee jedoch endlich beendet, die offizielle Eröffnungsfeier der neuen Rote-Warte-Schule ist für Anfang Mai geplant. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass der Umzug mit der Kinderbetreuung noch vor den Ferien geklappt hat und wir nun endlich im neuen Gebäude angekommen sind“, sagt Mühlheims Erster Stadtrat Dr. Alexander Krey (CDU). Er blickt gespannt auf die „enge Verzahnung von Schule und Betreuung“, die sich in der Birkenwaldstraße künftig in vollem Umfang entfalten soll. „Das hat schon Modell-Charakter“, zeigt sich Krey ob der neuen Rote-Warte-Schule begeistert. (Jan Lucas Frenger)