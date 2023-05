Mühlenfest fällt aus: Keine Veranstaltung rund um Mühlheimer Wahrzeichen

Von: Jan Lucas Frenger

Top in Schuss: Das wappenprägende Rad der Brückenmühle läuft munter vor sich hin. In diesem Jahr wird es anlässlich des Deutschen Mühlentages dennoch keine Festlichkeiten rund um das historische Bauwerk in Mühlheim geben. © frenger

Der Geschichtsverein Mühlheim kann das jährliche Fest anlässlich des Deutschen Mühlentages nicht länger stemmen. Gespräche mit der Stadt laufen bereits.

Mühlheim – Sie ist altehrwürdiges Wahrzeichen und Namensgeberin der Stadt: Die Brückenmühle. Als eine von bundesweit rund 700 historischen Mühlen steht das Bauwerk anlässlich des Deutschen Mühlentages am Pfingstmontag als wichtiges Kulturgut besonders im Fokus. Normalerweise findet in diesem Zuge regelmäßig ein großes Fest rund um das Gebäude an der Rodau statt.

Wie der Vorsitzende des veranstaltenden Geschichtsvereins, Karl-Heinz Stier, jedoch vor Kurzem mitgeteilt hat, fällt die diesjährige Auflage des traditionsreichen Mühlenfestes ins Wasser. Grund dafür sind laut Stier in erster Linie die zuletzt stark gestiegenen Kosten für Energie und Gestattungsverträge. „Wir können uns das einfach nicht mehr leisten“, gibt der Vorsitzende zu bedenken.

Kein Fest am Mühlheimer Wahrzeichen: Geschichtsverein nennt Gründe

Neben dem finanziellen Aspekt spiele auch das in die Jahre gekommene Helfer-Team für den Auf- und Abbau eine Rolle bei der Absage der Veranstaltung. „Das ist leider auch vom personellen Aufwand her nicht mehr zu stemmen“, meint Stier. Hinzu käme, dass die Technischen Hilfswerke in diesem Jahr keine Behelfsbrücke über die Rodau zur Verfügung stellten, wodurch etwaige Besucher gezwungen wären, einen Umweg zum Mühlenfest zu nehmen.

Als Eigentümerin werkelt die Stadt zwar nach wie vor an einer Lösung, die Mühle mithilfe eines Stegs, der vom Parkplatz über den Fluss führen soll, in Zukunft besser zugänglich zu machen. Allerdings wird bis zur Fertigstellung des Vorhabens, dessen Kosten im Rahmen des Projekts „Zukunft Innenstadt“ beinahe vollständig über einen Teil der durch das Land Hessen bereitgestellten Fördermittel (insgesamt 550 000 Euro) finanziert werden, noch Zeit verstreichen.

„Die denkmalrechtliche Genehmigung des Kreises Offenbach liegt bereits vor, die wasserrechtliche Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt wird in Kürze erwartet. Danach erfolgen Ausschreibung und Bau“, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Die Rahmenbedingungen des Förderprogrammes sehen einen Abschluss des Projekts bis Ende 2023 vor, aufseiten der Stadt scheint man zuversichtlich, diese Vorgabe erfüllen zu können: „Wir gehen fest davon aus, dass der Steg noch dieses Jahr errichtet wird.“

Brückenmühle in Mühlheim: Früheres Müllerhaus soll renoviert werden

Und das ist nicht die einzige Veränderung, die in diesem Zeitraum in und um die Mühle herum geplant ist. Nachdem die Stadt bereits Ende 2022 die gesamte Technik im Inneren des Gebäudes erneuert und zudem eine dauerhafte Ausstellung mit Infotafeln eingerichtet hat, soll im nächsten Schritt nun auch das angrenzende Wohnhaus der früheren Müllerfamilie – unter anderem mit einer kleinen Teeküche – auf Vordermann gebracht werden. Auch hierfür kommen die Landesfördermittel zum Einsatz.

„Es soll zu einer lebendigen Begegnungsstätte für alle Generationen und einem Treffpunkt für kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen werden“, erläutert Till Böttcher, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. „Dadurch möchten wir die Mühle für alle Bürgerinnen und Bürger erlebbar machen.“ Neben den Räumen selbst wolle die Stadt daher auch den Vorhof entsprechend aufhübschen und dort, wie Böttcher klarstellt, für eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität sorgen.

Darüber, ob und in welcher Form unter diesen Umständen dann wieder ein Mühlenfest stattfinden kann und wer dieses ausrichten wird, beraten sich die Verantwortlichen im Rathaus derzeit in enger Abstimmung mit dem Geschichtsverein sowie weiteren Akteuren. „Wir besprechen Lösungen, damit im Falle einer künftigen Durchführung die Finanzierung dauerhaft gesichert und die personellen Fragen geklärt sind“, bestätigt Karl-Heinz Stier.

Mühlheimer Geschichtsverein: Führungen durch Brückenmühle für September geplant

Immerhin: Wenn alles nach Plan verläuft, möchte der Geschichtsverein noch im September bei einem „Tag der offenen Mühle“ mit Führungen zeigen, was das Wahrzeichen zu bieten hat. (Jan Lucas Frenger)