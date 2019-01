Silvesterball am Grünen See

Gut gefüllt war die Tanzfläche im Musik-Haus am Grünen See. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Musik-As Marco Mergenthal und die drei Concordianer Sabine Baumüller, Udo Bernhard und Herbert Schmitt.

Mühlheim – Sie sind die einzigen auf weiter Flur, sozusagen die letzten Mohikaner: Nur noch die Concordia Chöre bieten im Musik-Haus am Grünen See eine öffentliche Silvesterparty an. Von Michael Prochnow

Sie zieht vor allem Besucher reiferer Generationen an, die aber kommen auch aus den Nachbarstädten nach Dietesheim.

Die emsigen Sänger feierten diesmal bereits ihre 20. Feier, begrüßte Vorsitzender Josef Zepezauer die rund 80 Tanzfreudigen in feinem Zwirn. Das Silvester-Team der Concordia habe alles für eine „tolle Sause“ vorbereitet. Der Initiator, Organisator und Mann der ersten Stunde erkannte viele „bekannte Gesichter“ an den Tischreihen. Es hatten aber auch einige neue Gäste den Weg ins Naherholungsgebiet Steinbrüche gefunden.

Neu war auch die musikalische Begleitung. Weil die gewohnte Band diesmal passen musste, verpflichtete das Team den Alleinunterhalter Marco Mergenthal. Und den Augenschmaus des Abends: Kirsten und Bernhard Weber aus Wiesbaden. Das junge Paar begeisterte die Runde mit Choreografien zu lateinamerikanischen Rhythmen, zu Tango, Rumba und Salsa. Viel Beifall ernteten sie für ihre Show-Einlagen und akrobatischen Hebefiguren.

Geblieben ist das Catering. Das Restaurant Forsthaus im Markwald belieferte die Party mit allerlei kulinarischen Genüssen in mehreren Gängen, die bei den Teilnehmern ebenfalls auf breite Zustimmung stießen. Auch die drei Aktiven der Concordia waren wieder dabei, Sabine Baumüller, Udo Bernhard und der stellvertretende Vorsitzende Herbert Schmitt. Sie interpretierten in verschiedenen Zusammensetzungen „Smile“ von Nat King Cole, Engelberts Schmusenummer „Please, Release Me“ und das schwärmerische „Unforgettable“. Zum Finale intonierten sie „Aber Dich gibt’s nur einmal für mich“ und schmetterten „Power Of Love“.

Zehn außergewöhnliche Reiseziele für Silvester Zur Fotostrecke

So ganz nebenbei hoffen die Gastgeber freilich auch, dass so mancher Musikfreund mal bei den Proben des Vereins reinschnuppert. Der gemischte Concordia-Classica-Chor probt donnerstags ab 20 Uhr am Grünen See 1, im vergangenen Jahr rief der Vorstand dazu die „Young Voices“ ins Leben: Chorleiter Thomas Kiersch dirigiert derzeit rund zwei Dutzend Teenager und Twens, übt mit ihnen bekannte Hits der Rock- und Popwelt ein. Neue Stimmen sind jederzeit willkommen, die Gruppe trifft sich mittwochs um 19.30 Uhr im Vereinsheim.