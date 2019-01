Ehemann darf an Alzheimer erkrankte Frau nicht im Rettungswagen begleiten

Mühlheim - Helmut Oehms Frau Marita ist an Alzheimer erkrankt. Für den Senioren aus dem Markwald ist es also eine Selbstverständlichkeit, dass er mitfährt, wenn sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus muss. Genau das wurde ihm aber jüngst verwehrt. Von Stefan Mangold

+ Sie ist nicht in der Lage, ihren Namen zu nennen. Helmut Oehm Helmut Oehm verstand die Welt nicht mehr, als er seine an Alzheimer erkrankte Frau im Rettungswagen nicht begleiten durfte. © man Helmut Oehm verstand die Welt nicht mehr. Ein Rettungswagen holte vor Kurzem seine Gattin nach einem Sturz in Markwald ab. Der 80-Jährige durfte seine an Alzheimer erkrankte Frau jedoch nicht im Wagen begleiten. Die Johanniter-Unfall-Hilfe Rodgau argumentiert mit Vorschriften. Gerade die sprechen jedoch für eine Mitnahme.

Er wisse, wie schwer es Retter mitunter haben, wenn sie etwa an Unfallorten Angriffen und Beschimpfungen von Gaffern ausgesetzt seien, sagt Helmut Oehm. Und bis dahin habe sein Zusammenspiel mit dem Berufsstand auch wunderbar geklappt. So wie am Morgen des 14. Dezember. Da stürzte die Frau des 80-Jährigen im Haus. Ein Rettungswagen fuhr Marita Oehm nach Offenbach ins Krankenhaus. Wie bei einem Beinbruch ein paar Monate zuvor sei es kein Problem gewesen, dass er seine Frau begleitet, „was sehr wichtig ist, denn sie hat ja Alzheimer“.

Vor zwei Jahre traten die ersten Symptome bei Marita Oehm auf. Das Ehepaar hatte Besuch eingeladen, die heute 72-Jährige wollte kochen. Als die Gäste erschienen, stand kein Essen auf dem Tisch, stattdessen lag Marita Oehm im Bett und schlief. Ein paar Tage später saß sie am Steuer ihres Wagens und fragte ihren Gatten, was sie machen müsse, um das Fahrzeug zu starten. Da schwante dem Elektroingenieur schon, was die Ärzte diagnostizieren werden: Alzheimer.

Marita Oehm konnte die Klinik am 14. Dezember schnell wieder verlassen. Doch am späten Abend erbrach sie sich. Der Verdacht auf ein Schädelhirntrauma lag nahe. Ihr Mann wählte wieder den Notruf. Diesmal kam ein Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe. Als Helmut Oehm einsteigen wollte, sagte ihm der Fahrer, er dürfe nicht mitfahren. Oehm betont, er habe den Mann auf die schwere Alzheimer-Krankheit seiner Frau hingewiesen, „sie ist nicht in der Lage, ihren Namen zu nennen“. Helmut Oehm versichert, es fiel der Satz: „Wir sind kein Taxiunternehmen“.

Zwischendurch telefonierte Michael Oehm mit dem Fahrer. Der Sohn des Ehepaares kennt sich aus im medizinischen Metier. Er arbeitet in einer Klinik als Fachbereichsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege. Der 42-Jährige konstatiert, er habe auch im beruflichen Kontext so einen Vorgang noch nie erlebt. Eindringlich habe er den Fahrer am Telefon gebeten, seinen Vater mitzunehmen, „meine Mutter ist total orientierungslos“. Der habe ihm gegenüber formuliert, „guter Mann, ich habe das so entschieden, akzeptieren Sie das bitte“. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt ein selbstständiger Notarzt, in solchen Fällen sei man eigentlich dankbar, wenn Angehörige den Patienten begleiten, „man weiß nie, wie ein Alzheimer-Patient in total fremder Umgebung tickt“. Michael Oehm betont, dass jeder seiner Mutter anmerke, was mit ihr los sei“.

Sven Korsch, Regionalvorstand der Johanniter-UnfallHilfe, stellt sich vor seinen Fahrer. Die Mitnahme hätte gegen die Krankentransportrichtlinie verstoßen. Die Krankenkasse decke lediglich die Beförderungsleistung des Patienten ab. Dritte müssten mit dem eigenen Pkw oder dem Taxi fahren. Korsch verweist auf Datenschutzrichtlinien, „Unbefugte hören sonst den Funkverkehr mit“.

Der Regionalvorstand zitiert aber auch einen Passus der Dienstanweisung, der präzise auf den Fall von Helmut Oehm zutrifft: „Wenn der Patient entmündigt ist, kann ein Vormund mitfahren.“ Helmut Oehm versichert, der Fahrer habe ihn darauf nicht hingewiesen. Natürlich sei seine Frau entmündigt und er als ihr Vormund eingesetzt. Postwendend hätte er die entsprechende Urkunde vorlegen können, „die liegt griffbereit in der Kommode“.

Sohn Michael Oehm verärgert der rein formell begründete Umgang. Der Ausbilder führt aus, medizinisches Personal befinde sich automatisch in einer Machtposition, die niemand zum Schaden des Patienten missbrauchen dürfe. Wenn jemand schon die Vorschrift über das Wohl des Menschen stelle, dann solle er die Vorschrift auch wirklich beachten.

