Etwa 100 000 Euro Schaden nach vorsätzlicher Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Gebäude ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer verursacht einen großen Schaden, verletzt wurde niemand.

Nach einem Brand in einem Gebäude ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer verursacht einen großen Schaden, verletzt wird niemand.

Mühlheim – Unbekannte haben am Freitagabend gegen 19 Uhr in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Dieselstraße vorsätzlich einen Brand gelegt und damit einen Schaden von etwa 100.000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei übergossen der oder die Täter im Treppenhaus Papier mit Benzin und zündeten es an. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Nummer 069 8098-1234. (nb)