Familie Schäfer aus Lämmerspiel geht für ein Jahr auf Weltreise

Ein Haus, zwei Autos und zwei Einkommen – danach streben wohl die meisten Paare. Und wenn sie alles besitzen, wollen sie den Ist-Zustand zumindest konservieren. Die Schäfers aus Lämmerspiel gehen einen anderen Weg.

Mühlheim – Die Jobs sind gekündigt, das Haus verkauft, die Autos fährt bald jemand anderes. Für die Familie heißt es demnächst: „Wir sind dann mal weg. “.

Wie und wo sich ihr Leben im nächsten Jahr gestalten wird, darüber können die Schäfers nicht viel sagen. Fest steht: „Am 31. Januar übergeben wir um 10 Uhr die Schlüssel. Um 14 Uhr fährt unser Zug von Frankfurt nach Rom.“ An dem Tag bekommen die beiden Söhne Jonas und Julian Halbjahreszeugnisse. Dann beginnt für die Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums und der Brüder-Grimm-Schule ein Jahr Pause vom Klassenzimmer.

„Die Idee entwickelte sich vor zwei Jahren“, erinnert sich Mark Schäfer, „Jennifer war die treibende Kraft“. Die Leidenschaft fürs Reisen verbindet die beiden, die sich als Kollegen in einem Geldinstitut kennengelernt hatten, schon immer. Mittlerweile arbeitet die 32-jährige Jennifer Schäfer in einem Versicherungsbüro. Der 38-jährige Bankbetriebswirt trainiert zurzeit noch Vertriebler für seinen Arbeitgeber.

Wo genau es hingeht, lässt man bis auf die ersten beiden Stationen offen. „In Rom waren wir noch nicht“, nennt Schäfer einen der Gründe, warum die Reise gerade dort beginnt. Ein weiterer: Die Flüge von Rom nach Bangkok kosten wesentlich weniger als von Frankfurt aus. Nicht zu vergessen, „besonders Jonas freut sich, dort Pizza und Pasta zu essen“.

Nach Thailand stehen Optionen wie Laos, Vietnam und Indonesien im Raum, außerdem zählen Costa Rica, Australien und Tansania zu den Favoriten. Jennifer Schäfer wird die Reise in einem Tagebuch-Blog beschreiben.

„Den Mut hätte ich nicht“, hören die Schäfers öfter, wenn sie von ihrem Vorhaben erzählten. Mark selbst findet die Idee weniger mutig, als vielmehr eine Frage der Prioritäten. „Bei anderen steht das Haus im Mittelpunkt“, spricht Schäfer von Bekannten, die Geld und Freizeit lieber in Gartenpflege oder Renovierungen stecken. Vor einiger Zeit dachten die Schäfers darüber nach. die Terrasse neu zu gestalten. Der Kostenvoranschlag führte schließlich zum Gedanken: „Dann können wir auch reisen.“ Mit den Schulen ist längst alles abgesprochen. Ein Jahr Reise heißt nicht ein Jahr Ferien. Der bald achtjährige Julian soll auf der Grundschule keine Zeit verlieren, „wir lernen mit ihm unterwegs“. Auch mit dem bald elfjährigen Jonas, der am 1. Februar 2021 in die fünfte Gymnasial-Klasse einsteigt, in der er aufgehört hatte.

Unterkommen wird die Familie hauptsächlich in kurzfristig übers Internet gebuchten Privatwohnungen. In Australien böte sich ein Camper an.

Ein Sabbatjahr konnten beide nicht mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Das Versicherungsbüro ist zu klein, die Bank sieht das generell nicht vor. Momentan bereitet Mark Schäfer seine Selbstständigkeit vor. Über Video-Blogs auf Youtube wird der Fachmann Strategien in Sachen Geld erklären. Er betont, unabhängig zu arbeiten, „ich bekomme von niemandem Provision“. Verständlich und möglichst unterhaltsam kläre er über Chancen, Risiken und Fallstricke im Dschungel der Finanzprodukte auf.

Blauäugig gehen die Schäfers nicht in ihr Abenteuer. Falls die Idee mit der Selbstständigkeit nicht so zündet, wie gehofft, „wäre das kein Beinbruch“. Beide sind sich sicher: „Jobs finden wir wieder.“

Für die Zeit nach der Reise, macht sich das Quartett auch keine Sorgen in Sachen Unterkunft. Wenn es klappt, werde man wieder in Mühlheim wohnen. Für den Übergang fände sich bei der Familie von Mark Schäfer Platz.

Auf strandfamilie.de hält Jennifer Schäfer schon jetzt Interessierte über die Planung und später über den Verlauf der Weltreise auf dem Laufenden.

VON STEFAN MANGOLD