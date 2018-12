Zebrastreifen für mehr Sicherheit

Mühlheim - Die FDP ist in Mühlheim wieder auferstanden: mit einem Ortsverband und dem Vorsitzenden Lukas König. Von Stefan Mangold

Der ehemalige Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG) nimmt sich nun eines Themas an, das nicht unbedingt zum klassischen Repertoire der Freidemokraten gehört: die Verkehrssicherheit. Genau gesagt, die an der Gerhard-Hauptmann-Straße vor dem FEG.

Die FDP führte in den letzten Jahren in Mühlheim nicht mal mehr ein Nischendasein. Nach dem Wechsel des ehemaligen FDP-Stadtverordnetenvorsteher Klaus Weyer im April 2015 zur Fraktion der „Bürger für Mühlheim“ verschwand die Partei de facto. Der Ortsverband der Freidemokraten löste sich auf. Jetzt nimmt sich Lukas König vor, die FDP in Mühlheim zu reanimieren.

Der 21-Jährige trat der Partei vor einem Jahr bei. Die Bundestagswahl habe sein politisches Interesse geweckt. Die Slogans der FDP hätten bei ihm gezündet: „Digitalisierung ist für mich als junger Mensch besonders interessant.“ Auch das Partei-Mantra von der „Eigenverantwortung“, das im linken Lager als Euphemismus für Sozialabbau gilt, gefällt dem Neu-Liberalen, „der Staat unterstützt, kommandiert aber nicht“.

Um als frisch aufgestellter Ortsverein Punkte zu sammeln, braucht es ein Thema. Klassische FDP-Forderungen wie Lockerung des Kündigungsschutzes und Senkung des Spitzensteuersatzes eignen sich nicht für Kommunalpolitik. Eigentlich gilt auch die Verkehrssicherheit nicht unbedingt als Ur-Thema der Freidemokraten, die traditionell gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eintreten und sich, wie zuletzt beim Landtagswahlkampf in Frankfurt, eher mal gegen als für den Ausbau eines Fahrradweges einsetzen, wenn der Autofahrer stört.

In Mühlheim fordern die Freien Demokraten aber „mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums“. Der Ortsverbandchef moniert, dass gerade einmal zwei Verkehrsschilder auf die mögliche Gefahr für Kinder hinweisen. Die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern werde nur selten eingehalten.

Das stimmt. International gilt Deutschland als Eldorado für Raser. Wenn jemand auf der Gerhard-Hauptmann-Straße mit 101 Stundenkilometer in eine Radarfalle geriete, wäre der Führerschein nur ein Vierteljahr weg. Zu den 680 Euro Bußgeld gesellten sich zwei Pünktchen in Flensburg. In der Schweiz zählte der Irrsinn als Straftat, die ein Gericht mit mindestens einem Jahr Haft und einem zweijährigen bis lebenslänglichen Führerscheinentzug ahnden muss. Die das Urteil flankierende Geldstrafe wird mitunter sechsstellig. Sie richtet sich nach dem Einkommen.

Das fordert FDP-Mann König natürlich nicht, „uns geht es um die ganz konkrete Stelle“. Er drückte selbst im FEG die Schulbank. Er habe öfter erlebt, wie beim Pausenkick der Ball über den Zaun flog und sich Kinder auf den Weg machten. Seine Partei fordere „einen Zebrastreifen, der einen sicheren Straßenübergang ermöglicht und bewusst von den Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wird“.

König moniert generell, dass Radarfallen oft an ungefährlichen Stellen stünden, wo keine Fußgänger unterwegs seien, weshalb die Leute dort gerne mal fester aufs Gas treten, „an der FEG, wo es wirklich gefährlich ist, müssten jedoch viel öfter Blitzgeräte stehen“. Ein FDP-Mitglied, gleichzeitig Vater eines Gymnasiasten, habe im Sekretariat im Vorbeigehen das Thema einmal angeschnitten und die Auskunft bekommen, es sei noch nie was passiert. Mit ihrem Anliegen hat die Partei bisher aber noch keinen Kontakt zur Schulleitung aufgenommen.