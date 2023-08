Neue Dezernentin für Seniorenarbeit: Mühlheim fit fürs Alter machen

Von: Jan Lucas Frenger

Bewegung ist im Alter das A und O: Als Verantwortliche für Seniorenarbeit hat sich Stadträtin Erika Sickenberger unter anderem auch das Thema Barrierefreiheit in der Mühlenstadt auf die Agenda gesetzt. © Privat

Die neue Dezernentin für Seniorenarbeit in Mühlheim, Erika Sickenberger, sieht sich als Ansprechpartnerin und Stimme für ältere Menschen.

Mühlheim – Erst kürzlich hat Bürgermeister Alexander Krey ehrenamtliche Stadträte als Dezernenten berufen (wir berichteten). Eine davon ist Erika Sickenberger von der CDU. Die 75-Jährige, die unter anderem im Vorstand der Bürger- und Seniorenhilfe tätig ist, engagiert sich seit vielen Jahren für ältere Menschen, ab sofort ist sie als Dezernentin für die Seniorenarbeit verantwortlich. Im Interview verrät sie nun, warum sie die perfekte Besetzung ist, wie sie zum Thema Barrierefreiheit in Mühlheim steht und weshalb sie sich hin und wieder selbst bremsen muss.

Frau Sickenberger, Sie sind viel beschäftigt, vertreten etwa den Bürgermeister. Hatten Sie da überhaupt schon Zeit, sich um Ihre neue Aufgabe zu kümmern?

Ich habe mir im Vorfeld gut überlegt, ob ich die Stelle antreten möchte. Denn das Thema Seniorenarbeit lässt sich nicht im Vorbeigehen erledigen, sondern erfordert volle Aufmerksamkeit. Und wenn ich eine Sache anfange, möchte ich auch 100 Prozent geben. Aus diesem Grund habe ich direkt nach meinem Start erste Amtshandlungen in die Wege geleitet.

Die da wären?

Ich war bereits in zahlreichen kirchlichen Einrichtungen beim Seniorencafé zu Gast, um mich vorzustellen. Das ist wichtig, da sich noch immer viele Senioren davor scheuen, mit ihren Anliegen auf die Verwaltung zuzugehen. Daher möchte ich künftig vor allem auch als Ansprechpartnerin und Vermittlerin fungieren.

Was sind Ihrer Erfahrung nach Themen, bei denen ältere Menschen Hilfe benötigen?

Ein großer Punkt ist natürlich die Pflege des Partners – etwa wenn dieser an Demenz erkrankt ist. Viele Senioren sind irgendwann einfach nicht mehr in der Lage, diese anstrengende Aufgabe zu stemmen. Nicht selten fühlen sie sich hilflos und wissen nicht, welche Wege sie gehen können, um sich Unterstützung zu holen oder den Partner in einer entsprechenden Einrichtung unterzubringen.

Sie haben schon ähnliches erlebt?

Leider. Ich musste sowohl meine Eltern als auch meinen Mann pflegen. Ich weiß daher, was alles auf einen zukommt, wie verloren man sich fühlt und hoffe, dass ich den Bürgerinnen und Bürgern durch meine eigenen Erfahrungen und das langjährige Engagement im Seniorenbereich weiterhelfen kann.

Wissen Sie, wie viele Menschen in Mühlheim im gehobenen Alter sind?

Tatsächlich schon. Ende Mai hatten wir alle Personen ab 65 Jahren zum Runden Tisch in die Willy-Brandt-Halle eingeladen und sie unter anderem danach gefragt, welche Wohnformen sie anstreben und ob es in ihrer Nähe genügend Einkaufsmöglichkeiten gibt. Dabei ist herausgekommen, dass in Mühlheim derzeit über 6000 Menschen leben, die 65 oder sogar älter sind.

Mit nur einem Seniorenzentrum wird das in Zukunft ganz schön knapp, oder?

Stimmt. Aus diesem Grund möchte ich einen Schwerpunkt meiner Arbeit auf Betreutes Wohnen legen. Man ist möglichst lange selbstbestimmt, wohnt in einem großen Haus mit anderen zusammen und hat dennoch die Möglichkeit, im Ernstfall schnell Hilfe zu erhalten. So etwas würde ich mir auch in Mühlheim wünschen und will mich daher für diese Wohnform stark machen.

Am Talweg ist ja bereits ein Projekt in diese Richtung geplant.

Genau. Bis zur Umsetzung ist es zwar noch ein weiter Weg und es muss auch noch einiges geklärt werden. Dort ließe sich das Betreute Wohnen aber wunderbar mit einer Kindertagesstätte oder ähnlichem verbinden, wodurch die Einrichtung zu einer Begegnungsstätte der Generationen werden könnte. Denn es ist wichtig, dass alte Menschen nicht vergessen werden oder in ihrer Wohnung vereinsamen.

Hat die Stadt das Thema bis jetzt verschlafen?

Verschlafen würde ich nicht sagen. Es ist vielmehr so, dass die Menschen immer älter werden und der Bedarf entsprechend steigt. Viele Kommunen kommen da einfach nicht hinterher und werden von Land und Bund alleine gelassen.

Und wie sieht es mit Barrierefreiheit in Mühlheim aus?

Auch das habe ich im Blick. Durch den regelmäßigen Austausch mit Betroffenen weiß ich, dass es in dieser Hinsicht an einigen Stellen durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt.

Wie etwa an der berüchtigten Südseite des S-Bahnhofs?

In der Tat. Ich selbst hatte dort schon oft genug meine Last, die steilen Treppen hinunter zu kommen. Es ist für mich unbegreiflich, weshalb sich die Deutsche Bahn bei dem Thema so quer stellt. Wir dürfen jetzt aber nicht einfach aufgeben, sondern müssen gemeinsam mit der Interessengemeinschaft an der Sache dran bleiben.

Haben Sie noch ein weiteres Beispiel?

Klar, mir ist etwa aufgefallen, dass das Schwimmbecken im Lämmerspieler Freibad nur über eine Leiter zugänglich ist. Weil das für ältere, bewegungseingeschränkte Personen durchaus zur Herausforderung werden kann, will ich in absehbarer Zeit auf die Stadtwerke zugehen und erfragen, ob die Möglichkeit besteht, einen Zugang über eine Treppe zu schaffen.

Da haben Sie auf jeden Fall noch einiges vor.

Das stimmt. Bei aller Energie, die ich für meine Projekte mitbringe, muss ich jedoch darauf achten, mich nicht zu überanstrengen. Schließlich bin ich ja selbst auch nicht mehr die Jüngste (lacht).

Das Gespräch führte Jan Lucas Frenger.