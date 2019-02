Friedensgemeinde wehrt sich gegen Streichung von halber Pfarrstelle

Mühlheim – Pfarrer Ralf Grombacher ist kein Freund formaler Kriterien. Zumindest nicht von denen, die die Evangelische Friedensgemeinde bald eine halbe Stelle kosten könnten.

Die Verantwortlichen im Dekanat – der Dekanatssynodalvorstand – beziehen sich dabei nämlich auf feste Kriterien – 95 Prozent machen die Gemeindemitglieder aus, fünf Prozent eine eventuell angeschlossene Kita. Wegen eines neuen Sollstellenplans soll von den derzeit zwei vollen Stellen in Mühlheim und Dietesheim nun im Jahr 2024 eine halbe wegfallen. „Dagegen wehren wir uns mit allen legalen Mitteln“, sagt Grombacher, für den diese Kriterien „ohne Betrachtung der konkreten Gemeindeverhältnisse vor Ort“ festgesetzt sind. In den vergangenen Monaten habe der Kirchenvorstand nun zahlreiche Punkte gesammelt, weil man die Streichung für „nicht vertretbar und für nicht umsetzbar“ halte“.

Als Argument wirft der Pfarrer in den Ring, dass es im ganzen Dekanat weit und breit keine Gemeinde gebe, die über das klassische Angebot hinaus derart viele Sonderprojekte anbiete und verantworte.

Dazu zähle etwa die Kultur- und Eventkirche, die als überregional wahrgenommenen Veranstaltungsreihe seit vielen Jahren Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus anziehe. Das wirke auch „profilbildend für die evangelische Kirche insgesamt“, weil sie diese als gesellschaftliche und kulturelle Größe erkennbar mache. Mit der integrativen Kita Arche Noah habe man eine einzigartige Einrichtung für Kinder im ganzen Dekanat, im Lebensladen wiederum sorgen Ehrenamtler dafür, dass Bedürftige Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs für einen symbolischen Betrag erwerben können. „Da haben wir viele Angebote, die nicht selbstverständlich sind.“

Als weiteres Sonderprojekt führt Grombacher „Lichtblick“ auf. Dort kümmern sich Pfarrer und Gemeindemitarbeiter um Langzeitarbeitslose oder straffällig gewordene Menschen, unterstützen sie bei der Rückkehr in den regulären Jobmarkt oder beim Ableisten von gemeinnütziger Arbeit. Viele der Angebote haben sich über Jahrzehnte entwickelt, betont Grombacher. Und dann habe man auch noch ein Problem, das auch der Vereinslandschaft bestens bekannt sein dürfte: Die Bereitschaft zum Ehrenamt nimmt nicht unbedingt zu.

Gründe für die mögliche Streichung ist zum einen die bereits für das Jahr 2021 geplante Fusion des Dekanats Rodgau – zu dem die Friedensgemeinde gehört – mit dem benachbarten aus Dreieich. Außerdem, erläutert der Pfarrer, ist in den evangelischen Kirchen mit einem immer stärkeren Personalmangel zu rechnen, was zur Folge habe, dass Pfarrer neben den ihrigen auch noch weitere Gemeinden betreuen müssen. Kritik habe der Kirchenvorstand auch daran geübt, dass bei den Kriterien, die letztlich für eine Streichung entscheidend sind, die Anzahl der zu versorgenden Predigtstellen keine Berücksichtigung finde. Neben den wöchentlichen Gottesdiensten in Mühlheim und Dietesheim gibt es nämlich seit acht Jahren im DRK-Seniorenheim regelmäßig alle 14 Tage einen ökumenischen Gottesdienst.

Nach monatelangen Verhandlungen soll nun am 22. Februar bei einer Dekanatssynode über die unterschiedlichen Auffassungen abgestimmt werden. (wac)