Alkoholisierter Autofahrer kracht bei Unfall gegen Hauswand

Bild von der Unfallstelle in Mühlheim.

Zu schnell unterwegs und alkoholisiert: In Mühlheim kracht ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Hauswand und wird dabei verletzt.

Mühlheim - An einer Hauswand endete am Donnerstagabend die Autofahrt eines 39-Jährigen, der augenscheinlich alkoholisiert und offenbar zu schnell unterwegs war. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 21.25 Uhr mit seinem Seat auf der Offenbacher Straße aus Richtung Offenbach kommend und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto.

Der Autofahrer fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Der 39-Jährige aus Wöllstadt erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Der Schaden wird zudem auf 17.000 Euro geschätzt. (dr)