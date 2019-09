Bereitschaftspolizei und Freiwillige Feuerwehr üben den Ernstfall

Brand in einer Kfz-Werkstatt

+ © Müller Im Hintergrund noch Rauch: Mitglieder von Bereitschaftspolizei und Freiwilliger Feuerwehr nach der überstandenen Übung. © Müller

„Kfz-Werkstatt der III. BPA in Mühlheim am Main nach Fahrzeugreparatur ausgebrannt und auf nicht absehbare Zeit unbenutzbar!“ So oder ähnlich hätte die Tagesmeldung lauten können, hätte es sich nicht um eine Brandschutzübung gehandelt.