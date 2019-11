Buchausstellung der Katholischen Öffentlichen Bücherei lockt Familien an

Die Szene wirkt wie aus der Zeit gefallen: Janina Vitale sitzt mit ihrem Sohn an einem kleinen Tischchen und schaut zu, wie der zweieinhalbjährige Leonard mit einem ständigen „Guck mal!“ das Bilderbuch ansieht.

Mühlheim – Die Mutter guckt, ohne auch nur einen Hauch des Eindrucks zu erwecken, dass sie sich lieber mit etwas anderem beschäftigen würde, dass sie am liebsten ihr Smartphone zücken würde, um die 27 WhatsApp-Nachrichten der letzten zehn Minuten zu checken. Janina Vitale ist ganz bei sich und ihrem Kind, das tief entspannt blättert.

Die Katholische Öffentliche Bücherei Lämmerspiel (KÖB) hat in den Räumen des Familienzentrums in der Kindertagesstätte Regenbogeninsel St. Lucia ihre jährliche Buchausstellung veranstaltet. Das Prinzip funktioniert wie folgt: Im Vorfeld bauen der Mühlheimer Buchladen und der Borromäus-Verlag Bücher und andere Medien auf. Wer beim Durchblättern denkt, der Roman „Metropol“ von Eugen Ruge oder die Erzählung „Tanz mit mir, Aurelia“ von Titus Müller könnte was für den heimischen Nachttisch sein, der bestellt die Bücher bei Petra Schad und Beate Kalesse, die sich auch ansonsten um die KÖB kümmern. Auch viele Messdiener kommen vorbei. Jeder der jungen Gottesdiensthelfer von St. Lucia bekam zum Dank für sein Engagement einen Büchergutschein im Wert von zwölf Euro. „Wer sich für ein teureres Buch entscheidet, bezahlt die Differenz“, erläutert Kalesse.

Am Rande erzählt sie vom gemeinsamen Lesen mit ihrer Tochter, bei der etwa die Geschichte mit dem Hasen Felix, das Stofftier eines Mädchens, das plötzlich auf Reisen geht und von unterwegs Erlebnisberichte per Post nach Hause sendet. Bei den regelmäßigen Vorlesestunden für Vorschulkinder in der KÖB sind vor allem die Geschichten von „Pettersson und Findus“ der Renner. Sie handeln von einem alten Mann, der in Schwedens ländlicher Idylle mit einem Kater zusammen lebt, der unter anderem frustriert feststellen muss, dass im Garten verbuddelte Fleischklößchen mitnichten in vielfacher Menge nachwachsen.

Man merkt Kleinkindern in der Regel ziemlich schnell an, ob sie in Haushalten aufwachsen, in denen Computer und Fernseher im Mittelpunkt stehen, oder in einem Umfeld, in dem eine Geschichte aus dem Kinderbuch zum allabendlichen Einschlafritual gehört.

Bei Kindern unter drei Jahren schadet Fernsehen der Entwicklung des Gehirns. In dem Alter ist der Mensch noch nicht in der Lage, die schnelle Bildabfolge kognitiv zu verarbeiten. Der Erzieher Marc Hünermund, der mit seiner Frau Jasmin Kleinheider und den zwei Töchtern vorbeischaut, beobachtet in seinem Berufsalltag in Frankfurt, dass Kinder, die vorgelesen bekommen, „sich sprachlich wesentlich besser entwickeln als Altersgenossen aus Familien, in denen Bücher keine Rolle spielen“.

VON STEFAN MANGOLD