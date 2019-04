Diese Rivalitäten gab es von früher in Mühlheim

Drei Vertreter aus den Ortsteilen von Mühlheim erzählen von Rivalitäten, von der Einsamkeit in der katholischen Fremde oder davon, wie es sich über den Nachbarort trefflich lästern lässt, ohne je dort gewesen zu sein.

Mühlheim – „Lirum, larum Löffelstiel – in Lämmerspiel, da gibt‘s net viel, lauter krumme Löffelstiel“, sang auch die Mühlheimerin Gerda Brinkmann einst auf der Straße. Jenseits des Liedtextes habe der Nachbarort für sie jedoch überhaupt keine Rolle gespielt. „Hinter dem Wald lag eine andere Welt“, erinnert sich die 81-Jährige, „es gab keinen Grund, nach Lämmerspiel zu gehen“. Erst nach der Eingemeindung von 1977 seien Verwandte hingezogen, die sie besucht habe.

Mit Dietesheim verhielt es sich anders, da wohnte die Oma einer Freundin, da gab es das Kino in der Hanauer Straße und das Nonplusultra nachmittäglicher Unterhaltung, „zur Kinderfastnacht am Sonntag vor Aschermittwoch, da musste man einfach hin“.

Dietesheim eignete sich, durch Rivalität die eigene Identität zu schärfen. Die Mühlheimer Buben fochten mit den Dietesheimern ihre Händel aus, davon habe auch ihr verstorbener Mann Reinhold erzählt.

Das bestätigt Karl Wiegand, der mit seinem Geburtsdatum ein wenig hadert. Der Dietesheimer kam am 12. April 1939 zur Welt, „deshalb steht Mühlheim in meiner Geburtsurkunde“. Zum 1. April hatten die Nazis Dietesheim bei Mühlheim eingemeindet. Auch Wiegand bestätigt Kämpfe zwischen Mühlheimer und Dietesheimer Jungs auf den Mainwiesen. An ein ungeschriebenes Gesetz habe man sich jedoch gehalten, „wenn einer auf dem Boden lag, trat niemand nach“.

Die Eltern von Wiegand galten als „Eingeplackte“. Die Landwirtsfamilie musste 1938 mit ihrem Hof dem Truppenübungsplatz Wildflecken in der Rhön weichen. An der Dietesheimer Mühlenstraße bekamen sie Ersatz. Lämmerspiel habe er gekannt. Als Jugendlicher habe er mit Kumpels den einen oder anderen Abstecher über den Gailenberg unternommen, „um ein bisschen nach den Mädchen zu schauen“. Mit 17 trat Wiegand der Feuerwehr bei, der er noch heute als Ehrenvorsitzender angehört, „das Verhältnis zwischen uns und der Wehr in Lämmerspiel war immer klasse“. Mit Mühlheim habe sich das damals anders verhalten, „doch zum Glück ist das heute ganz anders“.

Der Lämmerspieler Wolfgang Rubin kam 1939 in Danzig zur Welt, „zehn Tage nach Ausbruch des Krieges“. Seinen Vater kommandierte die Wehrmacht nach Offenbach, als Funker auf den „Adolf-Hitler-Turm“, eine Holzkonstruktion auf der Rosenhöhe. Deshalb lag es für die Mutter nahe, sich mit Wolfgang Richtung Offenbach zu bewegen, als die Front Danzig überrollte.

Die ersten Jahre erlebte der Junge alles andere als eine herzliche Aufnahme. „Rubin, raus!“, röhrte es, wenn der Priester von St. Lucia zum Religionsunterricht in die Klasse kam. „Es gab außer mir nur einen evangelischen Jungen in Lämmerspiel“, erinnert sich Rubin an das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. In die katholische Jugend durfte er nicht eintreten, für den Fußballverein war er zu klein, auch wenn er beim TSV Lämmerspiel schließlich doch noch unterkam, obwohl er als Zehnjähriger für die C-Jugend nicht alt genug war. Weil ein Spieler fehlte, hieß es, Rubin, du spielst mit, „von da an war ich akzeptiert“.

Einen weiteren Schritt in die Integration erlebte Rubin, als sich die Narren im Ort von der Kirche trennten und mit dem Lämmerspieler Carneval-Verein einen eigenen Club gründeten, „da durfte auch ich eintreten“. Mit 17 Jahren wurde Rubin der bis heute jüngste „Hofmarschall“. Eine Rivalität zu Mühlheim habe er nie empfunden, „auch wenn Lämmerspiel bei der Gebietsreform lieber mit Hausen zusammen gegangen wäre“.

Sicher wäre Rubins Leben in der Fremde entspannter verlaufen, wenn er eine wie Gerda Brinkmann kennengelernt hätte, die Frau, die regelmäßig für den Geschichtsverein mit ihren „Babbelrundgängen“ durch Mühlheim führt. Brinkmann lebte Nachbarschaft im eigenen Haus und nahm für anderthalb Jahre eine fünfköpfige syrische Familie auf, die nun ein paar Häuser weiter wohnt. Regelmäßig kommen die Kinder vorbei, „für die bin ich ,unsere deutsche Oma’“.

