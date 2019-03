Eine Nacht mit Folgen: Mühlheimerin sexuell genötigt 

Es wäre besser, die beiden wären sich nicht begegnet. Eine Mühlheimerin musste dem Urteil des Schöffengerichts Offenbach zufolge eine sexuelle Nötigung über sich ergehen lassen, für den Angeklagten verkündete Richter Manfred Beck ein Urteil von 20 Monaten Gefängnis ohne Bewährung.

Mühlheim – Staatsanwältin Lydia Wurzel wirft dem 43-Jährigen vor, er habe vom 5. auf den 6. Juli 2017 in seiner Wohnung der 37-Jährigen gegen ihren Willen seine Zunge in den Mund geschoben, ihr den Arm festgehalten, sie unter dem T-Shirt berührt und von ihr verlangt, ihn zu befriedigen. Aus Angst sei die Geschädigte dem nachgekommen. Im Anschluss habe sie die Wohnung verlassen dürfen.

Der Angeklagte bestreitet jeden Zwang. Beide hatten sich in einer Offenbacher Kneipe kennengelernt. Der Mann erklärt über seinen Pflichtverteidiger Armin Kurth, die Geschädigte sei mit einem Begleiter dort gewesen, habe ihn mit Blicken angeflirtet. Schließlich sei man ins Gespräch gekommen. Gegen halb eins habe er angeboten, bei sich „noch was zu rauchen“. Ihr Begleiter wollte nicht mitgehen. In seiner Wohnung habe man Bier und Wodka Lemon getrunken, außerdem Kokain konsumiert. Erst habe man sich unterhalten, dann geküsst. Dann habe sie von zwei Kindern erzählt und um hundert Euro gebeten. Das habe er abgelehnt.

Die Aussage der Mühlheimerin wirkt nicht unbedingt strukturiert. Sie erzählt, die Aussicht auf einen Joint und kostenlose Zigaretten hätten sie veranlasst, mitzugehen. In der Wohnung angekommen, habe der Angeklagte jedoch sein anderes Gesicht gezeigt, die Tür abgeschlossen, ihr Handy und Schlüssel genommen, „sein Blick war ekelhaft“. Sie hätte ihn unter Tränen angefleht, sie gehen zu lassen. Er habe sie jedoch festgehalten, geküsst und schließlich nackt vor ihr gestanden. „Dann steckte der Schlüssel komischerweise wieder in der Tür“, erklärt die Frau. Auch ihr Handy und ihre Schlüssel habe sie gefunden. Das Mobiltelefon des Angeklagten habe sie mitgenommen, „um ihn identifizieren zu können“.

Der hatte den Verlust sofort bemerkt und war der Mühlheimerin bis in den Vorraum der seiner Wohnung gegenüberliegenden Offenbacher Polizeistation gefolgt, um sich das Handy wiedergeben zu lassen. Für Rechtsanwalt Armin Kurth ein Indiz für seine Unschuld, „wenn was gewesen wäre, rennt er nicht zur Polizei“. Der Anwalt erklärt auch, der Schlüssel habe die ganze Zeit gesteckt, sie hätte jederzeit hinausgehen können. Ihre Aussagen seien widersprüchlich gewesen, „sie wollte Haschisch angeblich mal probieren, dann finden sich in ihrem Blut Spuren, die auf lange zurückliegenden Konsum hindeuten“. Der Anwalt vermutet, die Frau habe den nächtlichen Ausflug aus Gewissensbissen gegenüber ihrem Mann kaschieren wollen.

Polizisten hatten ausgesagt, die 37-jährige hätte bei den damaligen Vernehmungen immer die gleiche Version erzählt und keinen Belastungseifer gezeigt. An ihren Händen und ihrer Hose fand sich Sperma des Angeklagten, um ihren Mund herum dessen DNA. Für Beck ein Indiz, dass er die Küsse aufgedrückt habe. Pflichtverteidiger Kurth fordert Freispruch mangels Beweisen, Staatsanwältin Wurzel ein Jahr Haft auf Bewährung.

Beck und die beiden Schöffen glauben der Frau, „sonst wäre sie auch nicht direkt zur Polizei gelaufen“. Falschbeschuldigerinnen bereiteten ihre Aussagen vor. Beim Angeklagten stehen 22 Vorstrafen im Register, überwiegend wegen Diebstahls. Durch Gewalt fiel er nicht auf. Wegen sexueller Nötigung verhängt Beck 20 Monate ohne Bewährung: „Eine positive Sozialprognose sieht das Gericht bei Ihnen nicht.“

Von Stefan Mangold

Rubriklistenbild: © dpa