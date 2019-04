Fährt die Mainfähre bald wieder? Maintal trifft wegweisende Entscheidung

Noch liegt die Fähre am Maintaler Ufer an: Bald soll sie an Land überprüft werden und dann wieder zwischen Mühlheim und Dörnigheim pendeln – so lautet zumindest der Plan.

Fährt die Mainfähre zwischen Maintal und Mühlheim bald wieder? Die Stadt Maintal hat jetzt jedenfalls eine wegweisende Entscheidung getroffen.

Mühlheim –„Keine Sitzung ohne Fähre“ – so lautet seit Monaten das Credo der Grünen und der Bürger für Mühlheim. Ob der gemeinsame Antrag der Oppositionsfraktionen zur Causa Fähre am morgigen Donnerstag noch in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert wird, ist fraglich.

Denn durch den gefassten Beschluss der Maintaler Stadtverordneten könne „nun auch endlich der Beschluss der Mühlheimer Stadtverordnetenversammlung vom 20. September umgesetzt werden“, teilt die Stadt mit. Demnach wurde der Magistrat in seiner Eigenschaft als Gesellschafterversammlung beauftragt, „dass die Stadtwerke an der Wiederaufnahme der Fährverbindung unterstützend mitwirken und gemeinsam mit der Stadt Maintal die zukünftig laufende Fährverbindung sicherstellen“.

Mainfähre zwischen Mühlheim und Maintal: Wird Vereinbarung bald unterzeichnet?

Die Verwaltung sei stets in Gespräche zur Wiederaufnahme der Fährverbindung eingebunden gewesen, ebenso die Stadtwerke, heißt es weiter vonseiten der Stadt. Eine kommunale Vereinbarung zwischen den Beteiligten könne nun, nachdem die Rahmenbedingungen feststehen, in Kürze unterzeichnet werden.

Durch den Beschluss der Maintaler Stadtverordnetenversammlung habe der Magistrat als Gesellschafter der Stadtwerke Mühlheim am Montag in seiner Sitzung einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke tagt am heutigen Mittwoch. Es könne davon ausgegangen werden, dass dieser „die getroffene Vereinbarung unterschreibt, und somit die Wiederaufnahme des Fährbetriebs zeitnah erfolgen kann“.

Mainfähre: Reparaturkosten in Höhe von 50. 000 Euro

Bürgermeister Daniel Tybussek betont: „An dieser Stelle möchte ich auch der Bürgerinitiative Fähre für die ehrenamtliche Unterstützung des von Anbeginn an gemeinsam verfolgten Zieles der Wiederaufnahme der Fährverbindung danken.“ Ebenso spricht der Rathauschef seinen Dank allen Beteiligten der Kreise und der Stadt Maintal „für die stets lösungsorientierten und sachlichen Gespräche“ aus. Es habe sich gezeigt, „dass wir mit dem von uns bereits im September gefassten Beschluss auf dem absolut richtigen Weg befanden und keine weiteren Beschlüsse seitens unserer Stadtverordnetenversammlung nötig sind“.

Ein Termin für die Zusammenkunft aller vier Akteure sei noch nicht festgelegt, sagt Ursula Luh, Sprecherin des Kreises Offenbach, der Besitzer der Fähre ist. Dieser werde aber kommen. Als Nächstes stehe die Landrevision der Fähre – quasi ein TÜV-Check an Land – an. Dafür sei man aktuell mit den entsprechenden Firmen in Gesprächen.

Alle Infos zur Mainfähre finden Sie auf unserer Themenseite.

Die Reparaturkosten in Höhe von 50. 000 Euro haben sich die beiden Kreise geteilt. Diese fordern wiederum von den Kommunen Maintal und Mühlheim, dass sie sich an den Betriebskosten beteiligen. Die endgültige Entscheidung, ob und wann die Fähre wieder zwischen Dörnigheim und Mühlheim pendelt, trifft letztendlich der Kreis Offenbach. Ein Betreiber für die Fähre stehe laut Bürgerinitiative schon seit Mitte vergangenen Jahres in den Startlöchern.

Von Ronny Paul

Lesen Sie auch:

Hat der Mietwahnsinn bald ein Ende? Studie mit überraschendem Ergebnis: Hat der Mietwahnsinn in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet bald ein Ende? Eine Studie kommt zu einem für viele Mieter überraschenden Ergebnis.

Mordfall Susanna: Schülerin hatte Angst vor Ali B. - War 14-Jährige unglücklich verliebt? Im Mordfall Susanna sagen Freundinnen der getöteten Schülerin aus Mainz aus. Susanna soll Angst vor Ali B. gehabt haben und unglücklich verliebt gewesen sein.

Angriff an S-Bahn-Station: Jugendliche prügeln mit Schlagstock auf Mann ein - und rauben ihn aus: Brutale Attacke: In der Frankfurter Straße in Nieder-Roden haben drei junge Männer einen 29-Jährigen mit einem Stock geschlagen und ausgeraubt.