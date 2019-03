Verschüttet im Schacht

Übung unter realistischen Bedingungen: Auf der Kanalbaustelle an der Kettelerstraße in Offenbach trainierten die Mühlheimer Brandschützer den Ernstfall.

Der Kanalschacht unterhalb der Kettelerstraße ist halb eingestürzt, das Opfer wartet etwa 90 Meter vom Einstieg entfernt, also etwa in Höhe des Aldi-Marktes, auf Rettung. Dabei ist ungewiss, ob die Luft dort unten für die Retter zum Atmen reicht.

Mühlheim – Leicht haben es die Organisatoren Daniel Haupt und Michael Ruths ihren Mühlheimer Feuerwehrkameraden nicht gemacht, als sie zur Alarmübung Kanalrettung in die Kettelerstraße ins benachbarte Offenbach gefahren sind. Die dortige Kanalbaustelle war Schauplatz des Szenarios, bei dem eine verschüttete Person aus einem teilweise eingestürzten Kanal gerettet werden musste. Dafür ist inzwischen Platz, weil die Vortriebstechnik zum unterirdischen Verlegen der riesigen Kanalrohre seit gut einer Woche abgebaut ist.

Die verschüttete Person war in diesem Fall eine Puppe, die bereits am Nachmittag tief im Kanal abgelegt wurde. Nach Feierabend auf der Baustelle lief dann die Rettungsaktion an, bei der es galt, das Opfer unter Einsatz von 25 Frauen und Männern und sechs Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim zu retten. Die Genehmigung und die Absprache, sowohl mit der für die Baustelle verantwortlichen Abteilung Entwässerung der Stadtwerke Unternehmensgruppe als auch mit der ausführenden Baufirma, sei unkompliziert gewesen.

„Die Kanalbaustelle ist für uns ein besonderer Glücksfall, weil wir hier die Rettung einer verschütteten Person aus einem Kanal unter weitestgehend realistischen Bedingungen üben konnten“, sagt Michael Ruths. „Außerdem ist eine solche Baustelle ein ungewöhnlicher Ort, in den wir nicht so oft Einblick haben und auch bei völliger Dunkelheit, unter beengten Platzverhältnissen und mit weiten Wegen üben konnten.“ Und so mussten in der abendlichen Szenerie zunächst die Baugrube und der Kanal professionell ausgeleuchtet, der Sauerstoffgehalt im Untergrund gemessen und Abstützmaterial in die rund zehn Meter tiefe Baugrube gebracht werden.

Einige Schaulustige sammelten sich an den Bauzäunen, während die Rettungsaktion auf Hochtouren lief. Nach rund zwei Stunden war das Übungsziel erreicht: Die Puppe war zurück in die kalte Abendluft geholt, das Material wieder eingesammelt. Am Tag nach der Übung liefen die Bauarbeiten wieder ohne von Blaulicht weiter. (pso)