HAUSNOTRUF Streit zwischen Rentnerin und dem DRK

Irene Zimmermann versteht die Welt nicht mehr. Sie ist seit mehreren Jahren Kundin des DRK-Hausnotrufes – für den Fall der Fälle.

Mühlheim – Sie trägt die Hausnotruf-Taste immer am Körper und sollte ihr etwas geschehen, ist beim DRK ein Schlüssel für ihre Wohnung hinterlegt, mit der sich die Helfer vom Roten Kreuz Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen können. Die Dietesheimerin hat nämlich in beiden Knien eine Prothese. Fällt sie hin, schafft sie es nicht ohne weiteres, sich wieder von alleine aufzuraffen.

Doch nun liegt sie mit dem DRK im Clinch. Die Kommunikation verläuft mittlerweile über Anwälte.

Der Grund ist ein Vorfall Anfang Juni. Die 81-Jährige stürzt mitten in der Nacht in ihrem Schlafzimmer, schafft es nicht mehr auf und betätigt um 3.25 Uhr den Hausnotruf. Am anderen Ende ist eine Mitarbeiterin der Zentrale in Kassel. „Die DRK-Zentrale hat den Notruf bestätigt und Hilfe, wie vertragsgemäß vereinbart, zugesagt“, berichtet Zimmermann. Allerdings ist nicht eine Mitarbeiterin des DRK-Hausnotrufes als erste vor Ort, sondern die Freiwillige Feuerwehr Dietesheim. Die bricht die Schlösser von Garagentor sowie Haustür auf und schaut nach der gestürzten Rentnerin. Die Tür zur Wohnung schließt ein Nachbar, der durch Blaulicht und Lärm in der Nacht auf den Fall aufmerksam wurde und bei dem ebenfalls ein Ersatzschlüssel deponiert war, auf, berichtet Zimmermann. Als die Mitarbeiterin des DRK-Hausnotrufes mit dem hinterlegten Schlüssel 20 Minuten später bei der Wohnung ankommt, sind die Schlösser bereits zerstört.

Der Streit zwischen DRK und der Rentnerin dreht sich nun um den Schaden, den Irene Zimmermann durch die Türöffnungen genommen hat. Denn die Ur-Dietesheimerin hat – da sonst Tor und Tür offen gestanden hätten – einen Dienst beauftragt, der die Schlösser austauschte. 1050,59 Euro hat das Irene Zimmermann gekostet. Das Geld hat sie nach einer Mahnung gezahlt. Doch fordert sie vom DRK-Hausnotruf, dass ihr der finanzielle Schaden ersetzt wird. Sprich, dass das Rote Kreuz für die Kosten der Türöffnungen aufkommt, schließlich habe das DRK gegen den geschlossenen Hausnotruf-Vertrag verstoßen, argumentiert die Rentnerin. „Meine Wohnung ist nur sieben Kilometer vom DRK entfernt“, betont Zimmermann, die monatlich an den DRK-Hausnotruf für die Dienste immerhin 34,14 Euro überweist.

Das DRK sieht sich dagegen im Recht, „wir haben unseren Vertrag erfüllt“, sagt Paul Weil, Justiziar des Roten Kreuzes, auf Nachfrage. „Weil die Dame auf dem Boden lag und eine Notsituation gegeben war“, habe die Zentrale in Kassel neben der DRK-Mitarbeiterin auch die Rettungsleitstelle in Dietzenbach alarmiert, die wiederum die Freiwillige Feuerwehr Dietesheim verständigt hat, die mit Blaulicht schneller vor Ort war als das DRK.

Die Anwaltskanzlei von Irene Zimmerman hingegen verweist darauf, die Mandantin habe der Hausnotruf-Mitarbeiterin zu verstehen gegeben, dass sie weder Schmerzen habe noch blute und kein Notfall vorliege, sie jedoch nicht von alleine mehr aufstehen könne. Daher sei der Einsatz der Feuerwehr „alles andere als angezeigt und angemessen“ gewesen.

Weil schildert: Die Zentrale in Kassel habe aufgrund des Notrufes eine Rettungskette ausgelöst, neben der DRK-Mitarbeiterin auch die Rettungsleitstelle informiert und die Feuerwehr sich wiederum Zugang zu der Wohnung verschafft, um die Situation einzuschätzen. „Wir haben die Tür nicht aufgebrochen und auch den Auftrag dazu nicht erteilt“, betont der Rodgauer DRK-Anwalt. Die Feuerwehr habe „in eigener Entscheidungsbefugnis völlig richtig gehandelt“, meint er. Auf die Frage, warum das DRK nicht für die Kosten aufkomme, auch im Hinblick auf Kulanz, sagt Weil: An die Kulanz des DRK habe Zimmermann nicht appelliert, sondern sei gleich mit einem Anwalt gekommen. Man habe in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch die Kosten übernommen, „ohne, dass wir mussten“. Man hätte in diesem Fall wohl ähnlich gehandelt. Weil betont aber auch in Richtung Irene Zimmermann: „Wir wären gesprächsbereit. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht würden wir uns an den Kosten beteiligen.“

Jedoch teilte das DRK Zimmermann gestern erneut postalisch mit, man werde nicht für die Kosten aufkommen.