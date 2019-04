Mehrere Waldbrände halten die Feuerwehren über Ostern auf Trab

Voller Einsatz: Mehrere Waldbrände – vor allem am Dietesheimer Naherholungsgebiet und am „Alten Löschteich“ in Lämmerspiel (Foto) – beschäftigten die drei Mühlheimer Wehren am Osterwochenende.

Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 20 Grad – richtiges „Rausgehwetter“ hat Petrus den Mühlheimern über die Ostertage beschert. Für die Diensthabenden der Freiwilligen Feuerwehren aus Mühlheim, Dietesheim und Lämmerspiel war das Wochenende jedoch kein erholsames.

Mühlheim – Waldbrände beschäftigten die Einsatzkräfte. Vor allem im Naherholungsgebiet an den Steinbrüchen kam es zu mehreren Vorfällen. Wiese, Bäume und Gebüsch brannten am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr am Oberwaldsee im Naherholungsgebiet. Die Dietesheimer und die Mühlheimer Wehren rückten mit 25 Mann aus, löschten die Flammen und kontrollierten die rund 30 Quadratmeter anschließend mit einer Wärmebildkamera. Gegen 21.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Unweit des „Alten Löschteichs“ im Lämmerspieler Wald brannte Unterholz am Karfreitag gegen 21 Uhr. Unter schwerem Atemschutz, „um den Personenschutz zu gewährleisten“, wie Einsatzleiter Stefan Lipke mitteilt, bekamen 15 Mann die Flammen auf rund 150 Quadratmetern Fläche in den Griff. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet. Eine Rasenfläche, Gestrüpp und aufgeschütteter Reisig brannten am Samstag gegen 12 Uhr unweit der Canyon-Brücke an den Steinbrüchen. Die Einsatzkräfte stellten sicher, dass sich das Feuer nicht am Steilhang ausbreitete. Alle drei Mühlheimer Wehren waren vor Ort und wässerten, nachdem der Brand unter Kontrolle war, das Gebiet „ordentlich“, informiert Lipke.

Erneut war das Naherholungsgebiet in Dietesheim am Samstag Schauplatz eines Einsatzes. Gegen 17 Uhr rückten 40 Mann zur Einfahrt des Lokals „Zum Grünen See Eck“ aus. Dort brannte auf rund 1500 Quadratmetern Unterholz, was die Einsatzkräfte der drei Wehren schnell unter Kontrolle hatten.

Ein Baumstumpf rauchte gegen 14.30 Uhr am Ostersonntag an der Einfahrt zum Lokal am Grünen See. Es gab keine offenen Flammen, teilt Lipke mit. Zehn Brandschützer wässerten das Gebiet großzügig. „Gott sei dank war es das dann“, sagt Lipke nach dem Wochenende erleichtert. Zu den möglichen Brandursachen möchte sich Lipke nicht äußern. Er weist aber aus gegebenem Anlass darauf hin, keine Glasflaschen, Zigarettenstummel oder ähnliches in die Umwelt zu werfen. Wichtig sei auch, dass, wenn ein Brand gemeldet werde, die Menschen vor Ort bleiben und die Feuerwehr einweisen, betont Lipke. Das sei vor allem an den Steinbrüchen, wo es keine Hausnummern gibt, wichtig, damit die Feuerwehr den Brandort auch findet.

VON RONNY PAUL