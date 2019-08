Multiple Sklerose - zwei Betroffene erzählen, wie ihr Leben nach der Diagnose verlief

Multiple Sklerose verläuft nicht bei jedem Menschen gleich. Die beiden Sprecherinnen der MS-Selbsthilfegruppe „MainSterne“ erzählen, wie ihr Leben nach der Diagnose verlief.

Mühlheim – In den meisten Fällen beginnen auch schlimme Krankheiten harmlos, mit Symptomen, die normalerweise nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Linda Nakew dachte vor 21 Jahren erst an nichts Schlimmes, an etwas wie einen eingeklemmten Nerv oder die simple Folge von Überlastung. Die passionierte Handballerin befand sich mit ihrer Mannschaft von der Sport-Union gerade im Trainingslager, als sich ihre linke Wurfhand plötzlich taub anfühlte. Der Physiotherapeut meinte aber „da stimmt was nicht“. Zumal sich das Gefühl schließlich auf die ganze linke Körperhälfte erstreckte. Der anschließend konsultierte Neurologe fand es erst mal ratsam, in ihrer Gegenwart laut zu spekulieren, „es könnte ein Hirntumor sein“. Nach einer Lumbalpunktion und der Analyse der Nervenwasserprobe stand fest: Multiple Sklerose (MS).

„Ich hörte MS und dachte Tod und Rollstuhl“, erinnert sich die 62-Jährige. Auch über zwei Jahrzehnte nach der Diagnose ist die gebürtige Amerikanerin noch in der Lage, so durch ihre Wohnung zu laufen, ohne dass ein Fremder ihr Handicap gleich bemerkt.

MS ist keine Erbkrankheit. Allerdings belegen Studien eine genetische Disposition. Für den Einzelnen muss das nichts heißen. Bei einem Treffen von mehr als 100 Verwandten im US-Bundesstaat Minnesota fragte Nakew herum, „niemand wusste etwas von MS in der Familie“.

Multiple Sklerose: Eine Krankheit mit tausend Gesichtern

Als es anfing, arbeitete Nakew im Mühlheimer Wirtshaus an der Friedensstraße, das ihr damaliger Mann gepachtet hatte. Irgendwann ging das nicht mehr. Sie ließ etwa ein Tablett mit den Gläsern fallen, ohne dass sie angestoßen wurde.

Das Nervensystem ähnelt dem Stromfluss durch isolierte Kabel. In der Physiologie nennt sich die Isolierschicht Myelin. Bei der MS greift die eigene Abwehr das Myelin an. „Die Befehle des Gehirns lassen sich nicht mehr fehlerfrei weiterleiten“, erklärt Nakew, die bis zur Frührente in ihren alten Beruf als Bankkauffrau zurückkehrte. Handball spielte die Frau noch ein paar Jahre, „nicht mehr auf dem alten Niveau und nur noch für je zehn Minuten“. Schluss war, als Nakew einmal ohne Zweikampf umfiel.

„MS gilt als Krankheit mit den tausend Gesichtern“, sagt Regina Stadtler. Bei einem Mitglied der Gruppe wirke sich die Autoimmunkrankheit auf die Augen aus, nicht auf die Beine. Es gebe auch Fälle, dass jemand MS habe, ohne je davon erfahren zu haben, „das stellt sich dann bei einer Gehirnautopsie heraus“.

Bei der 59-Jährigen begann es 1990 mit einer Sehschwäche. Die Entzündung ließ sich mit Kortison beheben. Stadtler merkte drei Jahre nichts mehr. Dann konnte sie morgens auf einmal nicht mehr aus dem Bett steigen. Wieder half Kortison. Damals bekam die ehemalige Chefsekretärin eines Automobilkonzerns erklärt, sie müsse sich auf ein Leben im Rollstuhl einstellen. Bis heute reicht der Rollator.

„Aufgeben ist keine Option.“

Es fühlt sich auch für jeden gesunden Menschen wie ein Niederschlag an, wenn der Partner einen verlässt, weil jemand neues parat steht. Die ersten zwanzig Jahre sei sie mit der Krankheit gut zurecht gekommen, erzählt die Mutter einer erwachsenen Tochter. Dann ging es Stadtler so wie der Hälfte aller Verheirateten: Die Ehe endete. Fünf Jahre habe sie gebraucht, um sich wieder zu fangen, „für meine Krankheit war das ein Desaster“.

Für die sportliche Linda Nakew, Mutter zweier Kinder, gilt: „Aufgeben ist keine Option.“ Sie nennt die MS „meinen geliebten Feind“. Der Verlauf habe sie Gelassenheit gelehrt. Sie rege sich nicht mehr auf, „schlimmer geht immer“. Ähnlich hält es Regina Stadtler: „Lieber MS als manch andere Krankheit.“

Von Stefan Mangold

Infos zu den MainSternen

Interessierte sind bei den „MainSternen“ willkommen. Die Treffen finden jeweils am letzten Mittwoch eines Monats um 18.30 Uhr in der Gaststätte Endstation (Anton-Dey-Straße 62) statt. Kontakt: Regina Stadtler, z 061040 74461.

