Naturkunde zum Mitmachen

Beim Ferienprogramm des Naturschutzbundes sind Kinder unter anderem dem Biber auf der Spur. Eine Biologin vermittelt allerhand Wissenswertes.

Mühlheim – Seit etwa zwei Jahren lebt in der Mühlenstadt wieder ein Biber. Seine Spuren sind an abgenagten Bäumen und an Staudämmen, die bereits zum Überlaufen der Rodau geführt haben, unverkennbar (wir berichteten). Peter Rosenbaum vom Naturschutzbund (Nabu) hat den scheuen und nachtaktiven Nager in der Dämmerung bereits gesehen, berichtet er. Doch wie tickt ein Biber eigentlich? Warum sind seine Schneidezähne rot? Und warum liegt der Eingang zur Biberburg immer unter Wasser? Diese und weitere Fragen beantwortet die Biologin Petra Schmitt-Palme im Dialog mit zehn Kindern, die am kostenlosen Ferienprogramm des Nabu teilnehmen.

Schmitt-Palme ist mit dem Bibermobil der Umweltwerkstatt Wetterau an den Zusammenfluss von Bieber und Rodau in Markwald gekommen und gibt Anschauungsunterricht für die Sinne. Die Neun- bis 13-Jährigen sehen den ausgestopften Biber „Billy“, dürfen sein Fell streicheln und die Zähne sowie ein von Meister Bockert abgenagtes Holzstück anfassen. Dass der Wasser-Bewohner nur schwarz-weiß und sehr unscharf sehen kann, vermittelt eine Art Schweißerbrille, die die Kinder aufsetzen dürfen. Wie schwer mit dieser eingeschränkten Sicht ein Wettrennen ist, merken die Kinder sofort. „Ich habe nur grünlich gesehen“, sagt die zwölfjährige Sia. Mit einem Hut, einer Art Sombrero, erfahren die Kinder, wie weit ein Biber schauen kann. Schmitt-Palme verschiebt eine Klammer an der Hutkrempe immer weiter nach außen, bis sie nicht mehr ersichtlich ist. „Wir Menschen können bis etwa 180 Grad sehen, der Biber allerdings bis 320 Grad – denn er ist ein Fluchtier“, erläutert die Biologin.

Anschließend spielt die Gruppe eine Art „Reise nach Jerusalem“. Eine Klappe imitiert den Schlag eines Biberschwanzes auf Wasser, der die anderen warnen soll. Die Kinder müssen schnell auf ihre Plastikmatten, also in den Biberbau, zurück. Wer keine Matte findet, scheidet aus.

Zum zweiten Mal bietet der Mühlheimer Naturschutzbund (Nabu) ein Ferienprogramm für Kinder, die nicht wegfahren können. „Das Ziel ist, ihnen die Natur zu vermitteln“, sagt Ernst von Hermanni, stellvertretender Vorsitzender des Mühlheimer Nabu. „Im Idealfall reflektieren die Kinder zuhause das Erlebte“, sagt der 75-Jährige, der zusammen mit Rosenbaum, Karin Spiegelhalter und Pflegehund Acho die Gruppe an fünf Tagen begleitet. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Ausflug zum Senckenberg-Museum in Frankfurt, ein Waldtag sowie Flusswasserqualitätsbestimmungen an der Rodau. „Wir haben etwas für die Bienen gebaut und Bäume geschützt“, erzählt die elfjährige Diana. Sie findet: „Alles macht Spaß!“

Und lehrreich ist es obendrein: Schmitt-Plame erläutert, dass die Schneidezähne eines Bibers eisenhaltig sind und daher in Verbindung mit Wasser rot werden. Und da der Nager sich vor seinen Feinden schützen muss, baut er den Eingang zu seiner Biberburg immer unter Wasser und staut dieses daher auch, wenn nötig.

VON RONNY PAUL