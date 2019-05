Noch verwandeln die geometrisch angeordneten Gerüststangen und die Metallständer im Inneren die Blöcke in ein riesiges Kunstwerk. Die grüne Krone am Kranseil schwebt über allem und eint die Elemente.

Mühlheim – Es wird noch einige Wochen dauern, bis die neuen Wohnungen am Hausener Weg fertiggestellt sind und bezogen werden können. Nun rief die städtische Wohnbau-Gesellschaft zum Richtfest. Deren Geschäftsführer Ingo Kison begrüßt die Vertreter der Planungsgesellschaft Pielok-Marquardt, der Bank, der Gewerke und aus dem Rathaus, allen voran Bürgermeister Daniel Tybussek. Mit rund 2,4 Millionen Euro entstehen 14 Wohnungen auf drei Etagen und einem Staffelgeschoss. Von den je sechs Zwei- und Drei-Zimmer-Appartements sowie den beiden vier Zimmer großen Wohnungen im Penthouse-Stil schweift der Blick über den Talweg und die Pferdeweiden gen Markwald.

Wohnbau-Architekt Roland Rau führt die erste Gruppe in die 51, 85 und 102 Quadratmeter messenden Einheiten. Die Zwischenwände zu Bad und Zimmern sind bislang nur durch Metallständer angedeutet. Doppelwandiger Gipskarton und Fugen im Boden werden verhindern, dass die Räume hellhörig sind, erläutert der Planer. Diese Technik sei flexibler und günstiger. Essen wird auf Küchenzeilen in offenen Wohnzimmern zubereitet.

Das teilunterkellerte Gebäude wird durch ein Blockheizkraftwerk geheizt, das Dach begrünt. Im Hausener Weg 21 werden 28 Stellplätze für Fahrräder geschaffen, 14 Autos von Mietern können auf dem Grundstück Lämmerspieler Straße 38 parken. Knapp zehn Euro Kaltmiete sind pro Quadratmeter zu zahlen, gut zwölf Euro warm – ein günstiger Preis, findet Rau, zumal dank eines Aufzugs alle Räume barrierefrei zu erreichen sind.

Lifte werden auch in den fünf älteren Immobilien des Viertels installiert. Durch eine Aufstockung entstanden fünf weitere Drei-Zimmer-Wohnungen, nun sind es 41. Für 4,9 Millionen Euro fand auch eine energetische Sanierung statt – die Erneuerung von Türen und Fenstern, Fassaden- und Dachdämmung, der Austausch von Wasser-, Heizungs- und Abwasserrohren sowie der elektrischen Leitungen. Die Grundrisse wurden so verändert, dass die alten Loggien den Wohnzimmern zugeschlagen wurden, große Metallbalkone schaffen jetzt Freiräume. Die Bauherrin ließ außerdem Bäder, Heizkörper, Grundleitungen und Hausanschlüsse austauschen – und das bei Anwesenheit der Bewohner, dankte der Geschäftsführer den Betroffenen für Verständnis und Geduld. Derzeit können sie nur über Gerüstzugänge und Balkontüren ihre Unterkünfte erreichen, weil neue Treppenaufgänge installiert werden.

Die Anerkennung als Effizienzhäuser 70 sei beantragt, informiert Kison. Er dankt vor dem Richtspruch des Poliers dem Aufsichtsrat, seinem Team und dem vom Immoservice für die Zusammenarbeit. Nach der Fertigstellung des Projekts „In der Seewiese“ 2018 möchte er jedes Jahr ein Richtfest feiern, kündigte er an – in zwölf Monaten das eines weiteren Neubaus an der Lämmerspieler Straße. Die Arbeiten sollen im Juli beginnen.

VON MICHAEL PROCHNOW