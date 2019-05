Tim Rieth gewinnt mit Postkarte bei Kreativwettbewerb 

Die Europäische Union erlebt gerade nicht die leichteste Phase ihrer Geschichte. Viele verbinden mit der EU eher Bürokratie und Lobbywirtschaft als offene Grenzen, Frieden und gesenkte Telefontarife.

Mühlheim – Der Berliner Verein „Artikel 1 – Initiative für Menschenwürde“ startete mit Blick auf die Europawahl am kommenden Sonntag einen Kreativwettbewerb für seine Europa-Kampagne „Europäische GeDanken“. Der Mühlheimer Tim Rieth gewann zusammen mit zwei Kommilitonen. Das Trio konzipierte eine Postkarte mit dem Titel „#DankeFuerEuropa & Ich & Europa“. Diese präsentiert Vorteile der EU, ruft dazu auf, sich über Europa auszutauschen und seine Erfahrungen mitzuteilen. Die spannendsten Geschichten werden dann auf der Kampagnen-Homepage veröffentlicht.

Auch wenn Rieth ein Oberteil mit Europaflagge wählte, ein kritikloser Geist im Hinblick auf die EU ist der Student der Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der TU Darmstadt keineswegs. Er könne verstehen, dass die Norweger sich 1994 in einem Referendum gegen eine Mitgliedschaft aussprachen. Das Land, dessen Einnahmen aus dem Ölgeschäft zum größten Teil in den Staatshaushalt fließen, kennzeichne ein hoher Sozialstandart, „den wollten die Norweger nicht durch einen Beitritt aufs Spiel setzen“.

Das neoliberale Dogma, der Markt werde schon alles richten, habe sich als Irrtum erwiesen. Mit dem Euro hätten Krisenländer keine Möglichkeit mehr, mit der Abwertung von Drachmen, Lira oder Peseten die eigene Exportwirtschaft anzukurbeln. Es falle generell nicht leicht, die Normalität zu schätzen, erst recht, wenn man etwas anderes nie erlebte. „Meine Generation kennt nur die offenen Grenzen“, betont Rieth.

Die EU habe ihm über ihr Erasmus-Programm ein dreiviertel Jahr Studienaufenthalt an der Universität von Maastricht ermöglicht. Auf dem Friedrich-Ebert-Gymnasium habe er drei Fremdsprachen gelernt. Dass die entspannte Nachbarschaft von Ländern, die sich im letzten Jahrhundert noch bekriegten, nicht vom Himmel gefallen sei, sondern auch mit der EU zusammenhänge, sei ihm beim Austausch in Frankreich aufgegangen, als er in Rodez ein Vierteljahr zur Schule ging. Der Großvater der Gastgeberfamilie sagte bei seinem Anblick, „gegen euch habe ich gekämpft“. Jetzt sei er jedoch froh, „dass ich mit dir zu Mittag essen kann“.

Der EU sei ebenfalls das Verbot von Einwegplastik zu verdanken, „so konnten manche Regierungen auch gegen den Widerstand im eigenen Land sagen, ‘wir müssen, weil Brüssel das verlangt’“. Das Beispiel zeige aber: „Was gut ist, schreiben sich Regierungen auf die Fahne, das Schlechte wird Brüssel zugeordnet.“

Die Qualität des aktuellen Wahlkampfes sieht Rieth kritisch, „es geht um Floskeln, nicht um Inhalte“. Die Grünen sollten konkrete ökologische Positionen besetzen, „etwa weniger Nitrate durch die Landwirtschaft“. Die CDU könne hingegen die Sicherung der EU-Außengrenzen als ihr konkretes Thema benennen. Stattdessen positioniere man sich gegen die AfD im Sinne von „wir sind die guten Demokraten, ihr die Populisten“. Es wäre sinnvoller, betont der Student, gegen die Rechten zu argumentieren, ihnen den Opferstatus zu nehmen, „man sollte lieber über deren sozialpolitischen Vorschläge sprechen“. Viele AfD-Wähler wüssten schließlich nicht, gegen welche eigenen Interessen sie stimmten.

Bei allem berechtigten Ärger halte er es für falsch, nicht wählen zu gehen, sich für die europäischen Belange weder zu interessieren, noch zu engagieren.

VON STEFAN MANGOLD