Ein Rundgang über den Flohmarkt an der Willy-Brand-Halle

Es scheint, als wollten Käufer und Verkäufer noch die letzten schönen Tage im Altweibersommer ausnutzen. Der Flohmarkt neben der Willy-Brandt-Halle war jedenfalls bestens besucht. Ein Rundgang.

Mühlheim - Die Leute kauften Grammophone, Buddhas und vielleicht fanden die Reden eines Bundeskanzlers auch noch einen Abnehmer. Der Flohmarkt, könnte nicht besser laufen, zumindest an diesem Mittwoch.

Normalerweise kommt es Geschäftsinhabern gelegen, wenn sich ihr Name samt Metier in der Presse wieder findet. Zumindest kann das nicht schaden. Auf dem Flohmarkt verhält sich das anders. Die meisten Verkäufer behalten ihre Identität lieber für sich. Einer von ihnen erzählt, als Rentner bewache er nur den Stand seines Kumpels, passe auf, dass nichts geklaut werde. Auch wenn das meiste, was es auf dem Flohmarkt gibt, nur einen Bruchteil des ursprünglichen Preises kostet, will wohl der eine oder andere am liebsten gar nichts bezahlen. Die silbernen Löffel liegen deshalb außerhalb jeder Griffweite. Ansonsten passt der Mann noch auf Flaschenöffner, diverse Bildbände und eine Flasche Wein auf, die sich mit Blick aufs Etikett wohl kaum noch zum Fisch genießen lässt. Der Riesling von 1981 dürfte längst hinüber sein.

Statt 149 nur noch 10 Euro

Ein paar Meter weiter steht eine Frau an ihrem Stand, die als einzige Verkäuferin keine Probleme hat, ihren Namen zu nennen. Karin Töws, seit sechs Uhr präsent, bietet etwa seine längliche Maske aus dunklem Holz an. Ein Geschenk, mit dem die Frau mittlerweile genauso wenig anfangen kann wie mit den Wandkerzenhaltern aus Messing. Die hatten zwar einmal 149 Euro gekostet, „jetzt will ich noch zehn Euro dafür haben“.

Ein Mann fragt, was er für den kleinen Buddha berappen müsse. Als die Verkäuferin aus Erlensee zwei Euro dafür haben will, schickt der Interessent sich an, kommentarlos zu gehen. Töws setzt nach: „Sie können ihn auch für einen Euro haben.“ Der Mann zeigt sich einverstanden, „ich war zu schüchtern, das selbst vorzuschlagen“. Auf dem Tisch liegt außerdem ein Buch mit dem Titel „Die Flirterin: Die besten Tipps für sie“. Den Ratgeber schrieb ein Mann.

Um das Gespräch mit der Presse zu erleichtern, gibt sich ein Verkäufer ein Pseudonym. „Ich bin Hans Dampf“, sagt er. In einem der Körbe von Hans Dampf liegt ein Buch aus, das in seinem Erscheinungsjahr ein Ladenhüter gewesen sein dürfte. Die Chronik der Fußballweltmeisterschaft von 1962 in Chile. Deutschland schied damals im Viertelfinale aus.

Grammophon aus den 20er Jahren

Ein Mann fragt bei Hans Dampf nach, was das Grammophon aus den 20er-Jahren koste. Das ist mittlerweile unverkäuflich und steht nur noch da, weil jemand, der das Teil für 100 Euro erstanden hatte, es erst noch abholen wird. Hans Dampf aus Gelnhausen bietet auch eine Kaffeemühle aus Gusseisen aus dem 19. Jahrhundert an. Ein Interessent prüft mit einem Magnet, ob es wirklich Eisen ist. Hans Dampf, der um die 50 Jahre alt sein dürfte, erzählt, wie seine Mutter so eine Mühle einst benutzte. Den ganz besonderen Geruch aus der Kindheit habe er immer noch in der Nase. Der aber verlor sich zu seinem Bedauern, als die Mutter schließlich eine elektrische benutzte, „das war nicht mehr das Gleiche“.

Zwei Stände weiter verkauft eine Frau vor allem CDs und Bücher, alles Dinge, die sie von einer Haushaltsauflösung mitnehmen konnte. Darunter Tonträger mit Beethovens sämtlichen Klaviersonaten und Konzerten, eine Vinylplatte mit dem Titel „Eine Redebilanz“ von Friedensnobelpreisträger Willy Brandt und das Buch „Kleines Arschloch“, das bekannte Werk des Comiczeichners Walter Moers.

Stefan Mangold