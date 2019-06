Schiffsunfall auf dem Main: Zwischenfall in der Schleuse

Schiffsunfall auf dem Main bei Mühlheim: Mit einem Tankmotorschiff hat es einen Zwischenfall in der Schleuse gegeben.

Mühlheim - Am Samstag (22. Juni) gegen 19.38 Uhr wollte ein Tankmotorschiff zu Tal in die Schleuse Mühlheim einfahren. Bei der Einfahrt in die Schleusenkammer verkeilte sich ein Reibholz in einer Nische am oberen Schleusentor, berichtet die Polizei.

Bei der Weiterfahrt schnellte das Reibholz aus der Nische und verkeilte sich in ein am Ufer stehendes Geländer, riss dieses aus der Halterung heraus und schlug anschließend gegen die Schiffswohnung.

Schiffsunfall auf dem Main bei Mühlheim: Weiterfahrverbot ausgesprochen

Es entstand sowohl an den Aufbauten des Schiffes als auch am Geländer Sachschaden. Bis zur Unfallaufnahme wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder aufgehoben. Die Schifffahrt wurde nicht beeinträchtigt. (chw)

