Unfallhergang unklar

Schwerer Fahrradsturz - Polizei rätselt und sucht Zeugen

Nachdem ein Zeuge am Donnerstagnachmittag einen schwer verletzten Radfahrer in der Fährenstraße aufgefunden hatte, sucht die Polizei in Mühlheim nun nach Zeugen.