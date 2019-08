Vier neue Spiel-Elemente auf dem Ludwigsplatz

Es braucht schon die Fantasie von Kindern, um den alufarbenen Kasten als Spielgerät zu sehen. Die beiden Mädchen benötigen nicht lange, klettern auf den offenen Kubus und lassen den feinen Kies in der Kuhle zu ihren Füßen durch ihre Hände rinnen.

Mühlheim – Aber auch die Erwachsenen haben den Kasten für sich entdeckt: Zahnärztin und Kuratorin Jennifer Ann Kusch teilt mit den Mädchen besonders schön glitzernde Steine. Der „Unterfahrspieltisch“ gehört zu den Geräten, mit denen der Verein „Rettet Kinder – Rettet Leben“ das Spielangebot auf dem Ludwigsplatz ergänzt.

Fast 20 000 Euro hat die Gemeinschaft für den Kauf und die fachgerechte Installation von vier Elementen investiert, die auch Menschen mit Behinderungen zu Bewegung und kreativem Spiel anregen sollen. Das teuerste ist ein kleines, ebenerdiges Karussell. Für den Einstieg müssen Rolli-Fahrer lediglich einen fixierten, bodengleichen Metallring überqueren, um auf die drehende Scheibe zu gelangen. Am Geländerrohr bringen die draußen Gebliebenen den Teller in Fahrt.

Nestschaukel und Klettergerüst kommen gut an

Dem Schützling von Fabienne Thiessen bereitet die Fahrt sichtlich Spaß. Die Leiterin des nahen integrativen Kindergartens der evangelischen Friedensgemeinde ist mit den Gruppen der Arche Noah regelmäßig auf dem attraktiv ausgestatteten Platz zu Gast. Auch die Nestschaukel und das Klettergerüst mit den drehbaren Ästen seien bei den Kleinen sehr beliebt, informiert die Pädagogin. Die neuen Geräte kommen den Kindern mit Handicaps noch weiter entgegen.

In grünen Gängen auf einer gelben Platte können runde Halterungen mit einem leichten Druck hin und her geschoben werden. Und hinter dem Steuerrad von der Kommandobrücke eines Hochseedampfers können Kompass und andere Instrumente ertastet werden. „Das weiche Material und die starken Farbkontraste regen Kinder an“, erläutert Janina Bader. Die engagierte Sachbearbeiterin für Spielplätze, Park- und Grünanlagen im Rathaus war an der Auswahl der Geräte beteiligt.

„Manche Kinder mit Handicaps mögen ihre Hände nicht bedecken oder in Wasser tauchen“, lehrt die Expertin. Diese haptischen Erfahrungen können die Nutzer des Alu-Tisches spielerisch machen. Er soll wechselweise mit Kies und Sand befüllt werden. Fahren Menschen im Rollstuhl an die Konstruktion, haben sie das ganze Areal im Blick und seien so ein Stück weit ins bunte Treiben integriert. Zugleich habe man vor allem wegen der heißen Sommertage darauf geachtet, dass die Angebote im Schatten stehen.

Herausragendes Engagement

Bereits seit 2016 verfolge „Rettet Kinder“ das Spielplatz-Projekt, teilt der stellvertretende Vorsitzende Rainer Kraft mit. Er habe das Anliegen von seinem verstorbenen Vorgänger Hans-Dieter Seydel übernommen. Anfangs diskutierten die Initiatoren, ob die Spielgeräte im Bürgerpark aufgestellt werden sollen. Der werde jedoch in Kürze umgestaltet, außerdem nutze die aktuelle Adresse der Arche Noah.

An der Finanzierung haben sich auch die Gemeinschaft Mühlheimer Fachgeschäfte, GMF, und die Lions mit 5000 Euro aus dem Erlös ihres Adventskalenders beteiligt. Die Stadt übernehme die Ergänzung des Ludwigsplatzes in ihren Bestand, Fachleute vom Bauhof überprüfen sie regelmäßig. Bürgermeister und Kurator Daniel Tybussek lobte das „herausragende Engagement“ des Vereins.

VON MICHAEL PROCHNOW