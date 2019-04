Volksbank-Automat in Lämmerspiel sorgt für mächtig Ärger

Gerold Fischer ist schon lange Kunde bei der Volksbank. 1959 müsste es gewesen sein, erinnert er sich, als er sein erstes Konto dort eröffnete. Zumindest in Lämmerspiel fehlt allerdings auch ihm seit Juli vergangenen Jahres ein persönlicher Ansprechpartner.

Mühlheim – Die Vereinigte Volksbank Maingau wandelte die Dependance in eine Selbstbedienungsfiliale um. Als Grund wurde damals eine „Anpassung an geändertes Kundenverhalten“ genannt. Rund 40 Prozent der Kunden erledigten ihre Geschäfte online, und das bei steigender Tendenz. Fischer gehört nicht dazu. „Uns fehlt der Ansprechpartner, ein Ort, wo man reingehen und sich beraten lassen kann“, sagt er. Es sollte nicht lange dauern, bis die Sparkasse nachzog. Im September des vergangenen Jahres gab sie ihren Standort komplett auf und zog, Platz war ja nun genug da, mit einer Selbstbedienungsfiliale in die Räume der Volksbank. Die Institute betonten, die persönlichen Ansprechpartner werde es etwa in der Kernstadt weiterhin geben.

Lämmerspiel: Kein Geld vom Geldautomat

Für Fischer ist das ein schwacher Trost, vor allem, weil der einzige Geldautomat oft nicht funktioniere, oder, wenn es auf den Monatsersten oder das Wochenende zugeht, auch ohne Defekte kein Geld mehr ausspucke. „So schlimm war’s bislang noch nicht, der Kundenservice bleibt auf der Strecke“, sagt der 76-Jährige. In Ermangelung an Alternativen im Ortsteil, habe er mit dem Rollator schon bis nach Hausen gemusst, um an Bargeld zu kommen. Auch gestern sei wieder einer dieser Tage gewesen, an denen er unverrichteter Dinge wieder gehen musste. Zur Mittagszeit habe der Automat erneut nicht funktioniert.

Nun ist die Situation in Lämmerspiel eher exemplarisch für viele andere Orte als eine Ausnahme. War es früher selbstverständlich, sein Geld zur Bank zu tragen, gibt es heute viele Kunden, die ganz auf eine Direktbank setzen und eine „richtige“ Filiale nur noch aus vagen Erinnerungen von innen kennen. Nicht nur in ländlichen Regionen wurden die Zweigstellen von Sparkassen, Volksbanken und Co. in den vergangenen Jahren immer weniger. In einem Bericht der Bundesbank heißt es: „Betrachtet man die Entwicklung der Zweigstellen in der Gesamtschau seit dem Jahr 1997, erkennt man eine kontinuierliche Ausdünnung des Zweigstellennetzes im deutschen Bankensektor, der damals noch 63.186 Filialen (einschließlich 16.100 Zweigstellen der Deutschen Postbank AG) verzeichnen konnte. Somit hat sich die Anzahl gegenüber 1997 mit einem Rückgang von 52,3 Prozent mehr als halbiert.“ So weist der Bericht für das Jahr 2017 noch 30 126 Zweigstellen aus.

Volksbank ist Problem-Situation bekannt

Was den Lämmerspieler Geldautomaten angeht, so können sich die Kunden allerdings durchaus berechtigte Hoffnungen machen, bald nicht mehr mit leeren Händen weiterziehen zu müssen. Wie Beate Schumacher, Sprecherin der Volksbank Frankfurt, die sich mit der Volksbank Maingau zusammenschloss, berichtet, sei die Situation bekannt. Es gebe eine 24-Stunden-Überwachung, damit technische Probleme gelöst werden können. „Das dauert aber einen Moment.“ Allerdings stehe der Automat auf der Austauschliste, bis Mitte des Jahres soll er ersetzt werden. Und das dürfte man auch bei der Stadt gutheißen. Bei der Volksbank handle es sich zwar nicht um eine kommunale Angelegenheit im eigentlichen Sinne, man habe aber natürlich ein Interesse an einer guten Infrastruktur, sagt Bürgermeister Daniel Tybussek. Was die Schließungen angeht, so könne man beim fehlenden Kundenandrang aber auch die Argumentation der Banken verstehen. „SB-Stationen sollten aber zuverlässig sein.“

VON CHRISTIAN WACHTER