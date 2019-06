Wanderung des Geschichtsvereins auf den Lämmerspieler Rundweg

Wer mit Horst Baier die befestigten Wege des Lämmerspieler Waldes verlässt, bekommt einen guten Überblick, was unter den Baumwipfeln alles passiert ist.

Mühlheim – Ob große Feste, vermeintliche Meteoriten oder Fundstellen aus Zeiten der Neandertaler – wer denkt, nur Bäume zwischen Lämmerspiel und Steinheim zu finden, liegt daneben. Getroffen haben sich interessierte Bürger – eingeladen vom Geschichtsverein –, um gemeinsam die alten Pfade und historischen Orte abzulaufen.

Ausgerüstet mit vielen Fotos und alten Relikten startet Horst Baier vom Geschichtsverein mit der Gruppe vom kleinen Parkplatz an der Steinheimer Straße auf eine rund zweistündige Wanderung. Zügig überqueren alle die Straße, um auf den seit einem Jahr neu eingerichteten Lämmerspieler Rundweg zu gelangen. Ein paar Meter hinter der Verbindungsstraße stößt die Gruppe auf eine alte Brücke aus Basalt, der vermutlich aus dem angrenzenden kleinen Steinbruch stammte.

Die sogenannte Steinkaute, ein alter Steinbruch, diente noch vor rund einem halben Jahrhundert als Zeltplatz für Pfadfinder und als Rodelstrecke im Winter, wie sich einige Zuhörer erinnern. Steine aus dem Gebiet wurden für den Bau der alten Kirche in Lämmerspiel und das erste Haus, das Käselädchen, genutzt. Unweit davon befindet sich eine Quelle: „Bis zum Zweiten Weltkrieg haben die Bewohner dort Wasser geholt, um zum Beispiel Tee oder Kaffee zu kochen“, erläutert Baier. Die Gruppe wandert weiter durch das Dickicht zur „Sternschnuppe“, einem geheimnisvoll glitzernden Feuerstein mitten im Wald. Wer mit einem Hammer Stücke abklopft, bekommt Teile mit scharfen Kanten, und die Bruchstücke riechen nach Schwefel. Früher nahmen daher viele an, es wäre ein Stein aus dem Weltall. Doch Baier klärt auf: „Es handelt sich um einen Chalzedonfelsen.“ Urmenschen haben aus solchen Bruchstücken Messer und Pfeilspitzen hergestellt.

Die Gruppe erreicht den Festplatz mitten im Wald. Dort, wo heute nur noch eine Lichtung ist, haben bis in die 80er-Jahre Turner, Fußballer und andere Vereine rauschende Feste gefeiert. Einige Teilnehmer erinnern sich daran zu gut. Die Wanderung führt weiter an Gruben vorbei, aus denen früher Sand entnommen wurde. „Ich finde die Gruben im ganzen Wald aufregend“, sagt Baier.

Flakgeschütze und Scheinwerfer, die Flugzeuge blenden sollten, waren in den umliegenden Wäldern stationiert, informiert Baier. Über den Gailenberg und vorbei an einigen Bienenhotels wandert die Gruppe weiter zum Blechhüttensee, wo noch in den 70er-Jahren eine Hütte stand, aus der Apfelwein und Handkäs verkauft wurden.

VON JAN-NIKLAS EICKHOFF