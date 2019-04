Wassertreten auf der Stelle

Nachdem großes Bürgerinteresse eine Kneippanlage in Lämmerspiel noch vor Jahren realistisch erscheinen ließ, könnte das Projekt nun doch scheitern.

Mühlheim – Denn die Vorgabe für ein solches Vorhaben war und ist: Es muss sich ein Trägerverein gründen, der den Hut auf der noch zu bauenden Anlage aufhat, so steht es auch im Antrag zum Kommunalinvestitionsprogramm des Landes: „Anlagenbetreuung soll durch einen zu gründenden Träger- und Förderverein übernommen werden. “ Ansonsten würden die aus dem Förderprogramm verfügbaren 25 000 Euro (die bis Ende 2020 eingesetzt werden müssen) in den Bau der Kita oder einen öffentlichen Spielplatz an der Wilhelm-Busch-Straße fließen. Das haben die Stadtverordneten beschlossen.

Die Idee von einer Kneippanlage stieß 2016, wie berichtet, auf viel Zuspruch in der Bevölkerung. Einladungen zu zwei Infoabenden der Projektinitiatoren Dr. Beate Knaur und Physiotherapeutin Sigrid Tinat waren zahlreiche Interessierte gefolgt. Auch mögliche Standorte hatte die Stadt für das Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem katholischen Priester Sebastian Anton Kneipp benannte gesundheitsfördernde Wassertreten bereits ausgelotet. Als Standorte für ein öffentlich zugängliches rund 3,60 mal 1,30 mal 0,60 Meter großes Betonfertigbecken mit Wasserzulauf und -ablauf waren etwa ein Gelände am Lämmerspieler Freibad oder eines hinter dem dortigen Feuerwehrhaus im Visier.

Da das Projekt aber ins Stocken geraten ist, standen zwei Anträge zur Kneippanlage nun auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Die Bürger für Mühlheim (BfM) hatten in ihrem gefordert, dass die Trägerschaft bei der Stadt liegen und der Magistrat „alle notwendigen Maßnahmen“ ergreifen solle, um die Anlage zu errichten. Die Stadt wolle ihre Aufgaben auf Ehrenamtler abwälzen und verprelle damit Bürger, mutmaßte Edwin Schneider. Sein Fraktionsvorsitzender Dr. Jürgen Ries sprach davon, dass man die rechtliche Verantwortung und die Kosten von 5000 Euro nicht Ehrenamtlern aufdrücken dürfe. Auch Grünen-Fraktionssprecher Volker Westphal schlug in diese Kerbe: Die Kneippanlage sei ein Herzenswunsch der Mühlheimer, aber gehe nun den Bach runter.

Dem widersprach der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Karlheinz Schmunck: Grundlage des Vorhabens sei immer gewesen, dass sich ein Förderverein gründe, das sei allerdings in zweieinhalb Jahren nicht passiert. Bürgermeister Daniel Tybussek verwies auf die Arbeit, die die Stadt bereits in das Projekt gesteckt habe, etwa die Beantragung von Fördergeldern, ein Interessensbekundungsverfahren und eine Standortgegenüberstellung. „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht.“

Natürlich sei bürgerschaftliches Engagement der Grundpfeiler der Stadt und das leisten auch rund 180 Vereine in Mühlheim – vom Chor bis zum Fußballverein, hebt Tybussek hervor und bringt die die Haftungsfrage ins Spiel, die bei der Stadt größer sei als bei einem Verein. Auch die Betriebskosten von grob kalkulierten 5000 Euro im Jahr seien nicht unüblich für Vereine, die das Geld wiederum etwa durch Zuschüsse oder Spenden einfahren könnten.

Der zweite Antrag auf der Tagesordnung von SPD und CDU, der letztendlich mit deren Stimmen durchgewunken wurde, setzt nun die Deadline auf den 30. Juni. Die Große Koalition begründet das wie folgt: „So dankbar wir auch für jedes bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement sind, es wäre ungerecht anderen ehrenamtlich Aktiven gegenüber, ein Projekt zu realisieren, wenn ein wesentlicher Baustein nicht erfüllt ist.“ Sollte sich also kein Verein für die Kneippanlage in Lämmerspiel gründen, fließen die 25 000 Euro Fördergeld nach dem 30. Juni in eine der Baumaßnahmen an der Wilhelm-Busch-Straße, eine Umschichtung wäre laut Tybussek kein Problem.

VON RONNY PAUL