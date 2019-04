Die Zukunft Europas

Es ist nicht mehr lange hin bis zur Europawahl am 26. Mai.

Mühlheim – Einstimmen kann man sich mit der Wanderausstellung „Europa! unsere Zukunft“, konzipiert vom sogenannten „Europe Direct Relais Rhein-Main“ mit dem „Kreisverband Offenbach Stadt und Kreis der Europa-Union Deutschland“. Der Ausländerbeirat hat zur Eröffnung ins Rathaus geladen.

Hüsamettin Eryilmaz, der Vorsitzende des Ausländerbeirats, erwähnt positive Auswirkungen der EU: „Wir haben seit mehr als 70 Jahren keinen Krieg mehr, durch die Grenzen kommen wir ohne Kontrolle.“ Thomas Schmidt, der Vorsitzende der Ortsgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), kommt zur These, „mit einer Institution wie der EU wären uns die beiden Kriege erspart geblieben“. Schmidt fügt an, die EU müsse transparenter werden, vor allem die vereinbarten sozialen Standards verwirklichen.

Bürgermeister Daniel Tybussek warnt in Anwesenheit der Ersten Stadträtin Gudrun Monat und des Stadtverordnetenvorstehers Harald Winter vor einer Instabilität infolge des geplanten EU-Austritts von Großbritannien, „wir gefährden die Errungenschaften“.

Im Anschluss resümiert Professor Dr. Ursula Fasselt die Geschichte der EU. Fasselt ist Inhaberin eines Lehrstuhls für „Sozial- und Verwaltungsrecht, Europarecht und Menschenrechte“ an der Frankfurt University of Applied Science, „Wir müssen etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen“, zitiert die Juristin den früheren britischen Premierminister Winston Churchill. Grundgedanke der 1952 gegründeten Montanunion, dem Vorläufer der EU, sei die Annahme gewesen, „Staaten, die miteinander handeln, bekriegen sich nicht“. Heute wehe der Wind jedoch von einer Richtung, die unter „Europa der Vaterländer“ firmiere. Eine europäische Verfassung sei 2005 an Frankreich gescheitert. Fasselt meint das damalige französische Referendum, als knapp 55 Prozent gegen eine Annahme des 484 Seiten dicken Vertrags über eine Verfassung für Europa votierten. Ferner spricht die Professorin von der Sozialpolitik als „sensibles Feld, ähnlich wie die Finanzpolitik“. Hartz IV sei keine reine Erfindung der Regierung Schröder gewesen, sondern habe im Mainstream der EU gelegen, auch wenn die Sozial- und Finanzpolitik Sache der Länder sei.

Die Große Koalition habe in ihrem Vertrag beschlossen, sich für einen Mindestlohn in der EU einzusetzen, „der natürlich in jedem Land unterschiedlich hoch ist“. Ursula Fasselt spricht auch über Flüchtlinge. Schon 2015 habe es einen Beschluss über die Verteilung gegeben, „nur hielt sich keiner daran“. Dort setzt Thomas Schmidt nach dem Vortrag an. Die Industriestaaten trügen Mitschuld an den Ursachen, die Menschen zur Flucht bewegten, „freiwillig verlässt niemand seine Heimat“. Der Westen engagiere sich auf ausbeuterische Weise in Afrika. Hierzulande wolle niemand wirklich wissen, wie man vom dortigen Elend profitiere, „wir wundern uns dann nur, wo die herkommen“.

Zu dem Thema erzählt die Professorin ein Erlebnis mit ihren Studenten, die eine staatlich voll alimentierte Studienreise nach Marokko unternahmen. Die jungen Leute bestellten bei marokkanischen Produzentinnen hochwertiges Arganöl. Die Marokkanerinnen stecken eine Menge Arbeit rein, um dann auf einem Großteil der Ware sitzen zu bleiben. Derweil hatten die Studenten herausgefunden, „wo es weniger hochwertiges Öl viel billiger gibt“. An ihren Vertrag mit den Frauen fühlten sich die angehenden Juristen nicht mehr gebunden.

Im Anschluss stellt Semra Kanisicak, Geschäftsführerin des Kreisausländerbeirats in Dietzenbach, die Wanderausstellung „Europa! unsere Zukunft“ vor, die momentan im Foyer des Rathauses (Friedensstraße 20) zu sehen ist. Auf Schautafeln finden sich unter anderem Zitate des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt, des französischen Romanciers Victor Hugo und von Landrat Oliver Quilling.

Von Stefan Mangold