Karnevalisten schlagen Brücken: Neues Prinzenpaar vereint Lämmerspiel und Dietesheim

Dietesheim und Lämmerspiel: Diese Konstellation war bislang nur mit göttlichem Beistand möglich. Dekan Kost knüpfte den Kontakt zwischen den Kirchengemeinden, jetzt schlagen auch die Karnevalisten Brücken.

Mühlheim – Basaltkopp Christian I. Cowboy sowie Conferencier der Kappenträger, und LCV-Gardetänzerin Stefanie II. führen Lämmerspiel als Prinzenpaar durch die 68. Kampagne.

Bei der Gala der Ortsvereine am kommenden Wochenende werden Christian Spahn und Stefanie Keller ganz offiziell als Großfürst von Basaltanien, globetrottender Cowboy im Zeichen des Adlers, und als weit gereiste Freifrau der Flüsse Europas bis Lämmerspiel West, strahlender Stern von Garde zu Schau, dem närrischen Volk präsentiert. Die Kombination aus den beiden Fastnachtern lag auf der Hand: Sie sind auch fernab von Bühne und Rampenlicht ein Paar.

Sie begann ihre karnevalistische Karriere 1998 in der Küken-Garde, verließ den Lämmerspieler Carneval-Verein auf Zeit, um im Blasorchester bei der Sportunion (SUM) Saxophon und Querflöte zu spielen. 2012 kam Stefanie Keller zurück an den Offenbacher Weg, tanzt seitdem in der Prinzengarde und in der Schautanz-Gruppe, trainiert obendrein die Midi-Garde der 14- bis 17-jährigen Mädchen und führt die Pressearbeit für den LCV.

„Ich wollte schon immer Gardemädchen werden“, verrät die Prinzessin. Mit zweieinhalb Jahren marschierte sie im grün-weißen Kostüm der Offenbacher im lederanischen Umzug mit, weil’s in der Lämmerspieler Heimat keine Gruppe für den närrischen Nachwuchs dieser Größenordnung gab. Mit sechs Jahren startete Stefanie Keller dann auf dem Tanzboden durch.

Sie besuchte die Brüder-Grimm-Schule und die Marienschule, absolvierte danach eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Heute organisiert die 27-Jährige für eine Reiseagentur in Frankfurt die Landausflüge für Flusskreuzfahrten in Europa. Sie verreist auch selbst gerne, war in Neuseeland, Australien, auf Bali, in Südafrika und New York. In ihrer Freizeit trainiert sie im Fitnessstudio und läuft.

Der neue Lämmerspieler Herrscher ist in der Hegelstraße aufgewachsen. Nach der Geschwister-Scholl-Schule ging Christian Spahn aufs Friedrich-Ebert-Gymnasium, belegte Leistungskurse in Biologie und Gemeinschaftskunde und erlernte bei Schramm Coatings den Beruf des Industriekaufmanns. Es folgte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurter Goethe-Uni, sein aktueller Beruf nennt sich „International Key Account Manager“: Der 36-Jährige stellt der Automobilindustrie Daten von Zulassungsstellen und Kraftfahrtbundesamt zur Verfügung.

Bei der SUM spielt er Handball, in der KJG Dietesheim war er Gruppenkind sowie Leiter und fand Gefallen an der Fastnacht. Der Fünften Jahreszeit frönt Christian Spahn als Dalles Cowboys, seit dem vergangenen Jahr moderiert er mit Desiree Straub die Sitzung der Kolping-Kappenträger. Bis zur C-Jugend kickte Christian bei der Sportvereinigung Dietesheim, geblieben ist ein „glühender Eintracht-Anhänger“, sagt der Prinz. Aktiv ist er im weißen Sport, lernte beim TC Dietesheim und schlägt jetzt für den Tennisclub Mühlheim auf. Fast ein Jahr hielt sich Christian Spahn in Australien auf, sechs Monate in San Diego.

Seine Prinzessin lernte er 2018 bei der LOV-Gala kennen. An der Bar wurden sie einander vorgestellt, seit gut einem Jahr wohnen sie zusammen in Bürgel. Die Zwei hoffen, viele Gleichgesinnte über die Vereinsgrenzen zu treffen. Ihre Reden schreiben sie selbst, die Dienstkleidung ist schon angepasst!

VON MICHAEL PROCHNOW