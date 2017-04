Kratzer jetzt schon in sieben Autos

Mühlheim - Die Untaten des Unbekannten, der offenbar im Vorbeigehen Autos zerkratzt, weiten sich aus: Gestern konkretisierte die Polizei, dass ihm nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, die Lackschichten weiterer Karossen zum Opfer gefallen sind.

Die Rede ist nun von sechs Autos in der Taunusstraße und einem im Wingertsweg. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer, die jeweils die kompletten Fahrzeugseiten betreffen. Der Gesamtschaden summiert sich laut Polizei mittlerweile auf mehrere zehntausend Euro. In einem Fall hat ein Zeuge eine Beobachtung weitergereicht: Am Montag gegen 1.45 Uhr vernahm er ein lautes Knirschen aus Richtung eines im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten Fahrzeugs. Anschließend sah er einen jungen Mann mit mittellangen dunklen Haaren vom Auto weglaufen. Er schätzt ihn auf 18 bis 20 Jahre und 1,70 Meter. Der mutmaßliche Täter trug einen Rucksack. Die Polizei bittet Zeugen, sich auf der Polizeistation Mühlheim unter 06108/6000-0 zu melden. (mcr)

Top 10 der Autodiebe Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa