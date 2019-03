Stadtverordnete von der anderen Mainseite stimmen pro Fähre

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber die Wiederaufnahme des Fährbetriebs rückt ein Stück weit näher. Das war nach dem Maintaler Haupt- und Finanzausschuss vergangene Woche noch nicht so abzusehen.

Mühlheim – Danach bestanden eher Zweifel, ob die Fähre zwischen Dörnigheim und Mühlheim überhaupt noch mal ablegt. Die Bürgerinitiative hatte daher noch einmal, wie berichtet, versucht, alle Kräfte zu mobilisieren. Rund 15 Bürger gingen dann auch am Montagabend ins Bürgerhaus in Bischofsheim, um den Stadtverordneten auf die Finger zu schauen. Und die Fährenbefürworter waren am Ende ob der überraschenden Wendung „total happy“, berichtet eine der Sprecherinnen der Bürgerinitiative, Petra Schneider.

Die Fraktion der Sozialdemokraten, die sich im Ausschuss zunächst mit CDU und FDP gegen eine Magistratvorlage ausgesprochen hatte, spielte nun zusammen mit den Grünen und der „Wahl Alternative Maintal“ (WAM) mit einem gemeinsamen Änderungsantrag den Ball zurück zum Kreis Offenbach. Beschlossen haben die Maintaler Stadtverordneten –Gegenstimmen kamen von CDU und FDP –, dass ihre Stadt einen Betriebskostenzuschuss für einen Zeitraum von drei Jahren – beginnend mit Abschluss des Betriebsführungsvertrags – in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung stellt. Der Zuschuss solle monatlich erfolgen. „Zudem stellt die Stadt Maintal einen Instandhaltungszuschuss für die Dauer von drei Jahren von jährlich 25.000 Euro zur Verfügung“, heißt es weiter in dem Antrag. Dieser werde auf Antrag des Betreibers nach Vorlage der tatsächlich entstandenen beziehungsweise entstehenden Kosten gewährleistet. Außerdem haben die Maintaler Stadtverordneten den Magistrat beauftragt, Verhandlungen mit den politischen Entscheidungsträgern in Mühlheim, Gelnhausen und Dietzenbach aufzunehmen, sprich: Beide Landkreise, Main-Kinzig und Offenbach, sowie die beiden Kommunen setzen sich an einen Tisch mit dem Ziel, den Fährenbetrieb langfristig zu sichern und eine Zweckverbandgründung zu prüfen.

Alles zur Mainfähre lesen Sie auf unserer Themenseite.

Das sei eine gute Basis für eine interkommunale Zusammenarbeit, sagt Ursula Luh, Sprecherin des Kreises Offenbach, auf Nachfrage. Man werde auch noch mal mit dem möglichen Fährbetreiber in Kontakt treten. Zudem soll eine Landrevision, die 2021 fällig wäre, noch vor Vertragsbeginn erfolgen. Diese mit dem TÜV bei Autos vergleichbare Prüfung sei dann für fünf Jahre gültig und dauere rund 14 Tage.

„Das ist das Signal für eine Wiederaufnahme des Fährbetriebs“, freut sich Petra Schneider. Nun solle am Donnerstag, 4. April, in der Mühlheimer Stadtverordnetenversammlung ein klares Signal vom Parlament ausgehen das da laute: „Wir brauchen die Fähre“, fordert Schneider, die für die Bürger für Mühlheim im Stadtparlament sitzt. Sie hoffe sehr, dass es einen einstimmigen Beschluss gebe und sich die Große Koalition bewege.

Von Ronny Paul

Lesen Sie dazu auch: So steht es um die Fähre in Mühlheim.