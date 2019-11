Reinhold Schuster stellt seine Kunst in Mühlheim aus

„Kunst am Museum“ heißt die Galerie, die Reinhold Schuster an der Offenbacher Straße eröffnet hat. Sein erstes Bild verkaufte der heute 72-Jährige bereits in den 60er-Jahren.

„Während überall gute Galerien schließen, eröffne ich eine. “ Der Maler Reinhold Schuster startete im September in der Offenbacher Straße 11 in Mühlheim mit „Atelier & Galerie – Kunst am Museum“.

Mühlheim - Zu sehen sind Schusters eigene Werke, der von sich als „Bildermacher“, nicht als Künstler spricht. Er könne sich noch gut an sein erstes verkauftes Bild erinnern, erklärt der gebürtige Offenbacher, „das ging an eine Galerie in der Frankfurter Steinwegpassage, Mitte der 60er- Jahre“. Damals habe er 200 Mark bekommen. Für einen Jugendlichen fühlte sich das zwar nicht wenig an, aber als Schuster am Schaufenster der Galerie vorbei lief, schluckte er, „an meinem Bild hing ein Preisschild über 2200 Mark“. Von da an mied der Maler Galeristen.

Aus Schusters Mund klingt es nicht wie eine Attitüde, wenn er betont: „Ich wollte immer frei sein“. Auf die Erwachsenenfrage, „was willst du mal werden?“, habe er als Kind „Pirat“ geantwortet. Den Piraten löste der Maler ab. Als unsere Zeitung ihn das erste mal erwähnte, stand in der Bildunterschrift, „der sechsjährige Reinhold“. Seine Mutter strich durch und korrigierte, „der fünfjährige“.

Mit 16 zog der heute 72-jährige von zu Hause aus, in einer Zeit, als die Volljährigkeit bei 21 Jahren lag. In Darmstadt besuchte Schuster die damalige Werkkunstschule. Zu seinem Bild von Freiheit gehörte, auf eigenen Füßen zu stehen, vom Malen auch leben zu können. Er habe genügend „Kollegen“ erlebt, die sich in der Pose des Künstlers suhlten, aber an Papas Geldhahn hingen. Manche hätten ihn als „Kunsthure“ tituliert, weil er etwa in Babenhausen und im Odenwald Bordelle ausmalte: „Darunter ein aufwendiges Fresko in den feuchten Putz, die Leute wollten Qualität“. Und zahlten formidabel, wie sich der Mann erinnert, der über seine Kritiker von damals sagt, „die fahren heute noch auf dem rostigen Fahrrad“.

Mühlheim: Maler Reinhold Schuster wollte „immer frei sein“

Stets habe er zwischen der Auftragskunst und dem unterschieden, was er seine „eigenen Bilder“ nennt. Seit zwanzig Jahren könne er komplett von denen leben. Den Auftrag, das „Sudfass“ in Frankfurt auszumalen, habe er schon nicht mehr angenommen. Zur Freiheit gehöre, sich als „Bildermacher“ keinem „-ismus“ zu unterwerfen. Wer an der Galerie vorbei geht, dem fällt eventuell der Begriff „abstrakte Malerei“ ein. Wer sich Zeit nimmt, der sieht vielleicht nach einer Weile, wie Schuster in seinen Kompositionen etwa Gesichter versteckt.

Nichts könne er damit anfangen, wenn potenzielle Kunden zum Beispiel auf ein blau dominiertes Bild deuteten und kommentierend fragten, „das gefällt mir, aber haben Sie das auch in Rot?“ Als besonders persönliches Werk sieht Schuster seinen Zyklus „Neuhof“. Zwei Jahre trockneten die Cyan-, Magenta- und Gelb-Farben mit den Schwarzanteilen auf den Holzflächen. Neuhof im Landkreis Fulda hat für Schuster eine besondere Bedeutung. Die Mutter setzte Reinhold als Vierjährigen in die dritte Klasse des Regionalzugs. Auf dem Schild, das um seinen Hals hing, stand, „Lieber Schaffner, bitte setzen sie den Jungen in Neuhof raus“. Dort erwartete die Oma ihren Enkel.

Zuletzt führte Schuster in Offenbach-Bieber eine Kombination aus Galerie und Atelier, bis der Vermieter mit den Räumen andere Pläne hegte. Mühlheim kennt der Maler, dem die „Freie Berliner Kunstausstellung“ 1995 die Rembrandt-Plakette verlieh, noch gut. In den 90er- Jahren organisierte Schuster Ausstellungen im ehemaligen Rathaus, „bevor es zum Heimatmuseum wurde“. Von Stefan Mangold