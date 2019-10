Mysteriöser Fall: Warum fiel eine Frau in Mühlheim hin? Polizei steht vor Rätsel

Mysteriöser Sturz in Mühlheim: Warum ist eine Frau auf der Straße gefallen und hat sich dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mühlheim - Am Dienstagnachmittag ist eine 87-jährige Frau auf der Schillerstraße in Mühlheim aus ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Sturzgeschehen beobachtet haben.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es gegen 15.20 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug gekommen war. Mehrere Personen halfen der Mühlheimerin auf und kümmerten sich um sie bis zum Eintreffen eines Rettungswagens.

Mühlheim: Frau verletzt sich – Polizei sucht Zeugen

Sie kam mit leichten Verletzungen in ein angrenzendes Krankenhaus. Die Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden. chw

