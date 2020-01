Prinzenpaarempfang der Katholischen Karnevalisten Mühlheims

Wer die Global Player, die Protagonisten der Mühlheimer Fastnacht, kennenlernen möchte, dem sei die Inthronisierung des Stadtprinzenpaares beim Empfang der Katholischen Karnevalisten Mühlheim (KaKaM) empfohlen.

Mühlheim - Gestern war es wieder soweit, Kommunalpolitik wie Narrenwelt boten wohlfeine Reime, Präsente und eine tiefe Verneigung vor König Karneval. Schließlich alles Kultur – ist sich zumindest die Gesellschaft im überfüllten Gemeindehaus einig.

Wolfgang Sterr, Postbote im Körper eines Sitzungspräsidenten, lief wie gewohnt zur Hochform auf und brillierte mit knackigen Versen, und nicht nur die selbst vorgetragenen stammten aus seiner Feder. „Wie schon in all de’ letzte’ Jahr’ präsentieren wir unser Prinze’paar“, stellte er klar. Das große und das etwas kleinere flankierten seine Bütt’ – ein stinknormales Rednerpult. Doch der Besuch in seinen knallbunten Uniformen, mit Sekt und O-Saft festlich empfangen, tauchte den vollen Saal rasch in närrische Atmosphäre.

„Auch des sag’ ich hier un’ gleich, des letzte Jahr war ereignisreich“, prahlte der Bote mit seiner „tollen Frau“ – also, der neuen Vorsitzenden der KaKaM. Auch Jenny Grünwald habe „hier als Prinzessin angefange’“, danach bei de’ Swinging Ladys zu tanzen begonnen. „Glückwunsch und allzeit gute Idee’, dass wir dich lange als Chefin hier sehe’“. Ihr Vorgänger, informierte der Regisseur noch, trat aus beruflichen Gründen zurück ins zweite Glied.

Sterrs erster Gruß galt Prinzessin Kim I., „First Lady der Stadt, die – ein Anruf von mir – sich bereit erklärt hat, zu residieren“. Sterr plauderte noch über die Familie der Lieblichkeit: „Ihr’n Opa war beim OFC, hot aach trainiert, Hermann Nuber, wer den Name’ net kennt, hot alles verpennt“, schmetterte der Kickers-Fan. Und verriet, dass Kim im Hilton Frankfurt City Center bei ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau „zum Wohle der Gäste ihren Mann steht“ und bei der Turngemeinde Dietesheim (TGD) tanze.

„Mancher fängt mit seiner Karriere ganz oben an“, würdigte der Präsident den Prinzen. Kultur habe er sich auf die Fahnen geschrieben, „kennt kaan Rassismus un’ Fremde’hass, auch über Diddesemer un’ Lämmerspieler derf mer net lästern, sind doch alle närrische Brüder und Schwestern“. Michael II. engagiere sich auch bei der Feuerwehr, sitze im Vorstand der Kulturfabrik Eigen-Art im Schanz und „will „de’ junge’ Leut des Autofahr’n beibringe’“, Fahrlehrer werden. Und ganz nebenbei habe er noch eine Veranstaltungsfirma gegründet.

Das Kinder-Prinzenpaar stellten Nadja Brinkmann, Lena Glock und Tim Wunderle von der Katholischen Jugend Mühlheim vor. Mia I. Anderla „schwätzt Englisch wirklich gerne“, turne bei der TGD, spiele bei der Sport-Union Saxofon, schmökere Harry Potter und ministriere in St. Markus. Oli I. Siwek frönt als Linksaußen König Fußball, sogar in der Hessen-Auswahl, ist Fan der Eintracht und besucht dieselbe Klasse wie seine Prinzessin.

Sämtliche Fastnachtsvereine, der Pfarrgemeinderat, Karl-Heinz Schmunck als stellvertretender Parlamentschef und Bürgermeister Daniel Tybussek gaben sich die Ehre – und bestätigten den ehemaligen Rathauschef, Karl-Christian Schelzke: „Mühlheim ist eine Fastnachtshochburg.“

VON MICHAEL PROCHNOW