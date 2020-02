Schäfer-Ehepaar bringt 250 Tiere von Mühlheim nach Babenhausen

Es ist 10 Uhr morgens auf einem Feld zwischen Lämmerspiel und Weißkirchen. Sechs Helfer stehen schon vor dem abgesteckten Feld mit den 250 Schafen und warten auf das Schäferehepaar Mayer, das eine Wanderung von rund acht Kilometern absolvieren möchte.

Mühlheim – Das Ziel ist Babenhausen, in mehreren Etappen geht es von Mühlheim zum dortigen Winterquartier. Das Haupteinsatzgebiet der Wollträger ist sonst der Gailenberg. Dort helfen sie als natürliche Rasenmäher, verdichten und düngen den Boden.

Die Schäferin Ute Mayer hat vor einigen Jahren ihren festen Job an den Nagel gehängt, um die Herde mit verschiedenen Schafarten zu hüten. „Man muss viel Liebe in die Arbeit stecken“, sagt sie. Als das große Auto der Familie Richtung Weide fährt, wird die Herde schon etwas unruhig. Die Tiere wissen, was passiert, und kommen direkt an die elektrischen Zäune. Die vier Hütehunde springen aus dem Auto und rennen aufgeregt über die Wiese zu den Helfern, um sie zu begrüßen. Mit einem lauten „Los geht’s“ von Ute Mayer beginnt die Herde, samt Hunden und Helfern Richtung Straße zu gehen. Das Tempo ist stramm und die erste Engstelle nicht weit: Eine Brücke, die für einen kleinen Stau sorgt. Doch die erfahrenen und speziell ausgebildeten Border Collies wissen, was zu tun ist, und leiten die Herde zielsicher weiter. Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern bleiben natürlich nicht aus. „Deshalb machen wir das sonntags, weil dann wenig Autos fahren“, erklärt Ute Mayer.

Doch die Autofahrer, die durch die Herde stehen bleiben müssen und an denen die 250 Tiere vorbeilaufen, freuen sich meistens sogar und machen Fotos. „Sehr cool“, kommentiert ein Autofahrer und hält dabei den Daumen hoch. Auch Jogger und Spaziergänger haben ein Lächeln im Gesicht und schießen ebenfalls Fotos.

„Das hat man ja heute nicht mehr oft, so eine Schafherde“, erklärt Ute Mayer die Aufmerksamkeit. Ihr Ehemann Peter Mayer ist ebenfalls Schäfer und hat seit rund 25 Jahren Schafe. Als es kurz vor der ersten Pause nach rund zwei Kilometern drei Schafe gibt, die hinken, erläutert er, dass sich Dreck in den Hufen sammelt und Entzündungen hervorrufen kann. Diese Tiere kommen dann in einen Anhänger und werden zum Etappenziel gebracht. Nach rund zwei Tagen können sie dann wieder mit der Herde laufen.

Auf dem Weg zum Winterquartier in Babenhausen stellen Bauern immer wieder Wiesen zur Verfügung. Das sei eine Win-win-Situation, erfährt man von den Mayers: Die Bauern bekommen noch einmal die Wiese gemäht, die Tiere können sich von den Strapazen der Wanderung rund eine Woche erholen und haben genug Futter, bis es weitergeht. In Babenhausen angekommen, verbringen die Schafe den Winter ebenfalls auf einer Wiese oder im Stall, um dann zu lammen. „Es ist besser, wenn wir keinen weiten Weg zum Feld haben, falls es Komplikationen bei den Geburten gibt“, nennt Ute Mayer einen Grund für die Wanderung. Ende April geht es dann zurück in die Mühlenstadt.

