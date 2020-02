Schulelternbeirat des Friedrich-Ebert-Gymnasiums schreibt Brief an die Stadt Mühlheim

In einem offenen Brief wendet sich der Schulelternbeirat (SEB) des Friedrich-Ebert-Gymnasiums an Bürgermeister Daniel Tybussek. Der Vorstand des SEB moniert ein fehlendes Verkehrssicherungskonzept rund um das Schulgelände.

Mühlheim – Dazu hatte es im vergangenen Juni einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern von Stadt und Polizei gegeben, bei dem der SEB „verschiedene Ansätze zur Verbesserung der risikoreichen Situation erläutert und zahlreiche Vorschläge vorgelegt“ habe. „Jetzt haben wir Februar. An der Situation, dass die Schulkinder „tagtäglich vermeidbaren Risiken“ ausgesetzt seien, habe sich seitdem nichts verändert. Steigende Schülerzahlen am FEG – aktuell sind es rund 800, laut Schulentwicklungsplan wachsen die Zahlen in den kommenden Jahren über die 1000er-Marke hinaus – verschärften das Ganze noch. Daher stellt der SEB im Brief die Frage an die Stadt: „Muss erst etwas passieren, damit vonseiten der Stadt etwas passiert?“ SEB-Vorsitzende Nadine Scheeff schildert: Zu Schulbeginn, gegen 7. 30 Uhr, und zu Schulschluss, gegen 12. 45 Uhr, versuchten viele Eltern, ihre Kinder so nah wie möglich zur Schule zu bringen. Einige der „Elterntaxis“ missachteten das absolute Halteverbot oder parkten auf den Gehwegen an Seewiese, Gerhart-Hauptmann- und Ludwigstraße, was zu gefährlichen Situationen für die Schüler führe. Auf Nachfrage bestätigt Schulleiter Stefan Sturm die Einschätzung der Eltern: Es komme „zuhauf zu gefährlichen Situationen“.

Das Konzept, das der SEB fordert, sieht unter anderem vor, Radwege und Parkplätze deutlicher zu kennzeichen, Verkehrswarnschilder mit „Achtung Schule“ aufzustellen, an der Einfahrt zur Turnhalle an der Gerhart-Hauptmann-Straße ein absolutes Halteverbot einzurichten und die Einhaltung der Verkehrsregeln kontinuierlich zu überwachen.

Enttäuscht zeigt sich Scheeff darüber, dass von allen Vorschlägen des SEB lediglich zwei von der Stadt ins Auge gefasst wurden und „alle anderen Vorschläge und Bitten ignoriert“ worden seien. Zudem sei dem SEB nicht bekannt, dass rund um das FEG Kontrollen stattgefunden hätten. Auch Sturm sagt auf Nachfrage, von Kontrollen habe er bislang nichts mitbekommen. „Es sind sieben Monate vergangen, ohne dass irgendetwas getan oder nur verbindlich in Aussicht gestellt wurde“, heißt es in dem Brief des SEB.

Die Stadt, die aktuell einen Antwortbrief an den SEB erarbeitet, antwortet auf Nachfrage: „Es bestand Einvernehmen zwischen allen Beteiligten, die Parksituation im Bereich der Seewiese neu zu ordnen und diese Neuordnung dann auch verstärkt mit Kontrollen zu begleiten. Zahlreiche Anregungen wurden in diesem Zusammenhang geprüft, aber nach Abwägung aller Vor- und Nachteile verworfen.“ So sei die Einrichtung einer Fahrradstraße nach Auffassung der beteiligten Stellen nicht zielführend. Einerseits müsse mit Zusatzschildern auch anderen Verkehrsgruppen die Zufahrt weiterhin gewährt werden, was den Vorteil der Fahrradstraße wieder aufhebe. Andererseits gelte die Regelung für die Fahrradstraße ohne zeitliche Beschränkung, was für die anderen Verkehrsgruppen eine vermeidbare Beeinträchtigung mit sich bringe.

Nach der Verkehrsbesprechung im September habe man in der Seewiese eine Beschilderung „Parken auf Gehwegen“ angeordnet. Eine entsprechende Markierung auf dem Gehweg solle verdeutlichen, wie weit die Autos auf dem Gehweg stehen dürfen. Dies könne dann von der Ordnungspolizei kontrolliert werden. „In der Stadtverwaltung ist es üblich, die Markierungsaufträge zu sammeln und dann zusammen extern zu vergeben, um Steuergelder zu sparen. Konkret sollen die Markierungsarbeiten nach der witterungsbedingten Pause im Frühjahr stattfinden.“ Zudem sei im Zuge des behindertengerechten Umbaus der Bushaltestellen an der Gerhart-Hauptmann-Straße die Einrichtung eines Zebrastreifens geplant.

Zu Verkehrsvergehen teilt die Stadt mit, dass die Ordnungspolizei in den vergangenen Jahren während des allgemeinen Streifendienstes keine Auffälligkeiten in der Seewiese feststellen konnte. Dies liege vor allem daran, dass in den umliegenden Straßen, wie an zahlreichen anderen Stellen in der Stadt, das teilweise Parken auf dem Gehweg toleriert werde, weil die allgemein angespannte Parksituation es auch kaum anders zulasse. Kontrollen ohne die bereits angeordnete neue Beschilderung und Markierung seien dahingegen kaum durchführbar. „Dennoch werden aktuell, gerade auch um die Bedenken des Schulelternbeirates zu zerstreuen, Schwerpunktkontrollen im Bereich der Seewiese durchgeführt.“

