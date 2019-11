Schutzgemeinschaft Deutscher Wald lockt auf den Gailenberg

Längst präsentiert sich das Areal zwischen Dietesheim und Lämmerspiel als Kulturlandschaft.

Mühlheim – Das liegt auch daran, dass die Mühlheimer Dependance der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) seit 1978 jährlich an die Eigentümer der Grundstücke auf dem Gailenberg Obstbäume verteilt. Am Wochenende war es wieder so weit.

Am leichtesten hat es Bürgermeister Daniel Tybussek, sich zu merken, zu wievielten Mal der Mühlheimer Ortsverein der SDW die Baumvergabe auf dem Gailenberg organisiert. „Immer einmal mehr als ich alt bin“, rechnet der Bürgermeister. Folglich gibt es zum 43. Mal Bäume frei Haus. Wie immer ist die Vergabe gut vorbereitet. Für einen oder gleich mehrere junge Obstbäume kann sich anmelden, wer plant, das Geschenk des Kreises Offenbach auf seiner Parzelle auf dem Gailenberg, im Donsenhard oder in den Mainauen von Mühlheim und Dietesheim zu pflanzen. Die meisten graben jedoch gleich vor Ort ein. Zu den Bäumen gehört auch das Drahtgitter, das bis in eine Höhe von 1,60 Meter reicht. Ansonsten machen sich die Schafe, die hier regelmäßig weiden, an der Rinde zu schaffen.

Die Organisation übernimmt zwar die SDW, die Kosten deckt aber der Kreis. Die liegen in diesem Jahr bei rund 1000 Euro. Rainer Kraft, der Vorsitzende der SDW, gibt zusammen mit Gerald Fassing die vorbereiteten 43 Bäume an die 18 Interessenten aus. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Nachfrage im Laufe der Jahre geringer geworden ist. Die Obstbäume brauchen einen Mindestabstand von zehn Metern, irgendwann wird es zu eng.

Mühlheim: Baum muss sofort eingepflanzt werden

Bernd Schwerzel, der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Lämmerspiel, nimmt einen Baum der Sorte Jonagold und einen mit dem Namen Goldparmäne für die zwei Grundstücke mit, die er pflegt. Wer einen Baum abholt, kann nicht erst ein paar Tage warten, er muss ihn sofort einpflanzen, sonst kann er eine spätere Apfelernte vergessen. Das Wetter hält bei wolkenverhangenen Himmel und außergewöhnlich warmen Temperaturen. Niemand wird nass.

Mit den Erträgen sah es zuletzt ziemlich mau dort oben aus. Die Baumvergabe findet immer am ersten Samstag im November statt, im vergangenen Jahr hingen nach dem extrem heißen und trockenen Sommer 2018 noch etliche Bäume voller Äpfel. Unter dem Gewicht der Früchte krachten oft die Äste ab. Das sollte sich in diesem Jahr ändern. Dr. Jürgen Ries, der mit Schwager Mathias Stein einen Alkmene-Baum abholt, zeigt zwei Bilder desselben Baums, der im Frühjahr 2018 noch prächtig blühte, während 2019 zur gleichen Jahreszeit nur noch Blätter daran hingen. Es sei zwar nicht so gewesen, dass an keinem Baum ein Apfel hing, „aber es lohnte sich wahrlich nicht, zur Ernte raus zu fahren“.

Die Mühlheimer SDW verkauft auch in diesem Jahr ihren Kalender, zusammengestellt aus Bildern der Mühlheimer Natur, die der Vorsitzende Rainer Kraft fotografierte. Für 4,50 Euro gibt es den Kalender im Mühlheimer Buchladen (Bahnhofstraße 17), in der Postfiliale in der Dietesheimer Straße 9-13, bei Blumen Härtl (Apfelbaumgasse 6), bei Schreibwaren Hofmann (Hanauer Straße 56) und in der Lämmerspieler Postfiliale (Mühlheimer Straße 35) zu kaufen.

VON STEFAN MANGOLD